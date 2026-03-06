قادمة من لبنان .. استهداف موقع سعسع الإسرائيلي بقذائف مدفعية



أفادت تقارير إعلامية بأنه تم استهداف موقع سعسع الإسرائيلي في الجليل الأعلى بقذائف مدفعية قادمة من لبنان.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق إصابة جنديين بجروح في اشتباكات جنوب لبنان، وأن أحدهما أصيب بجروح خطيرة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل قائداً في حزب الله في بيروت، موضحاً أنه كان "مسؤولاً عن إدارة القوة النارية للحزب ، وشغل منصب رئيس المدفعية في جنوب لبنان".

وأضاف جيش الاحتلال أن الرجل، الذي عرّفه باسم زيد علي جمعة، "كان مسؤولاً عن إطلاق آلاف الصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة من الأراضي اللبنانية باتجاه دولة إسرائيل"، بحسب ما أفادت به صحيفة ها آرتس الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير إن "ارتكب حزب الله خطأً استراتيجياً. فقد اختار الانضمام إلى الحملة، خلافاً لمصالح الشعب اللبناني، وهو يدفع ثمناً باهظاً لهذا القرار".