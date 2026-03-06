البلشي أول المسجلين في كشوف حضور عمومية الصحفيين لاعتماد الميزانية والحساب الختامي

حرص خالد البلشي نقيب الصحفيين على الحضور مبكرًا إلى مقر النقابة، للتسجيل في كشوف حضور اجتماع الجمعية العمومية، المخصص لاعتماد الميزانية والحساب الختامي.

فتحت نقابة الصحفيين، صباح اليوم الجمعة، باب التسجيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للنقابة، المقرر عقده لاعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومناقشة عدد من الملفات التنظيمية والمهنية.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد وجه الدعوة إلى الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين لحضور الاجتماع العادي للجمعية العمومية في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة 6 مارس 2026، وذلك إعمالًا لنص المادة (33) من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مايو 2025، والنظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2026 واعتماده.

كما يشمل جدول الأعمال اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام 2026، إلى جانب اعتماد التعديلات الجديدة على لائحة القيد وميثاق الشرف الصحفي.

ويناقش الاجتماع أيضًا اعتماد تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات، وبحث المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، إضافة إلى ما قد يراه مجلس النقابة من أمور عاجلة تُعرض على الجمعية العمومية.