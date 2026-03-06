قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال للمرة الثانية خلال أسبوع.. هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر شمال رشيد
زلزال للمرة الثانية خلال أسبوع.. هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر شمال رشيد
موعد صلاة التهجد وكيفية أدائها في رمضان.. الأزهر يوضح
مصرع شخصين وإصابة 14 في تصادم سيارتي نقل بصحراوي الأقصر
أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى زيادة إنتاج أنظمة الدفاع الجوي في ظل الحرب الدائرة بإيران
المالية: رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه.. وحافز ضريبي لمن سيتقدم بالتسجيل طواعية بخصم 25% للسكن و10% للأنشطة غير السكنية
لتحقيق أرباح غير مشروعة.. ضبط مصنع ألبان غير مرخص بالدقهلية
برلماني: إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري يعزز استقرار المجتمع
هزة أرضية بقوة 4.73 ريختر على بعد 395 کیلومتر شمال رشيد
سقوط مستريح أسيوط نصب على المواطنين بفخ العملات المشفرة والمراهنات
الدولار يتجاوز الـ50 جنيه في البنوك المصرية.. تعرف على أحدث الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن: توزيع 15 ألف وجبة علي أهالي المناطق المطورة في رمضان

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي قوافلها وبرامجها التنموية والرعائية لدعم سكان المناطق المطورة بديل العشوائيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك فى إطار جهودها المستمرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وقد تم توزيع ما يزيد على ١٥ ألف وجبة علي أهالي مناطق مشروعات السكن بديل العشوائيات خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار تقديم أوجه الدعم المختلفة للأسر المقيمة بها، وبما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم. 

وأوضح شادى سالم استشاري وزارة التضامن الاجتماعي أن الوجبات شملت مناطق "المحروسة/ معا/ أهالينا"، وتم إعدادها بمطبخ "أهالينا "بالعبور،  وهو أحد المطابخ المركزية التابعة لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وفي إطار مبادرة "مطابخ المحروسة" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في يناير من العام الماضي، بهدف توفير وجبات غذائية يومية مطهية بجودة عالية من خلال مطابخ مركزية موزعة على مستوى الجمهورية، وتتعاون فيها مع وزارة الأوقاف والتي تسهم من خلال مواردها الدعوية والمجتمعية في دعم المبادرات التنموية، مضيفا أن الرائدات  الاجتماعيات قمن بعملية التوزيع على الأسر بالمنازل . 

وأشار  سالم إلى أن جهود وزارة التضامن الاجتماعي بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير الخدمات المتكاملة لحماية ودعم سكان المشروعات البديلة للمناطق العشوائية، وذلك في إطار حرص الدولة على استمرارية مواصلة الجهود المبذولة لتوفير حياة كريمة لهم.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووزارة الأوقاف، وصندوق « تحيا مصر» والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والهلال الأحمر المصري والجمعيات والمؤسسات الأهلية تستهدف توفير أكثر من 70 مليون وجبة ساخنة، وتوزيع ما يزيد على 5.5 مليون كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان المعظم.

ومن المقرر أن يتم ذلك عبر عدد من المبادرات، ويأتي على رأسها المبادرة الرئاسية « أبواب الخير» التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر،  ومطاعم ونقاط المحروسة وأهل الخير المنتشرة على مستوى الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الأوقاف والجمعيات والمؤسسات الأهلية ونقاط أهل الخير، ومن خلال مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وكذلك « المطبخ الإنساني الرمضاني» للهلال الأحمر المصري الذي يقدم ما يزيد على مليون وجبة ساخنة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة .

وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي سكان المناطق المطورة العشوائيات الأسر الأولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

ترامب يستدعي رجال الدين للدعاء له

بسبب حرب إيران.. ترامب يستدعي رجال الدين للبيت الأبيض للدعاء له

ميسي

خلال استقبال فريق إنتر ميامي.. ترامب يشيد بميسي ويتحدث عن الأهلي المصري| ماذا قال؟

ترشيحاتنا

بيروت

الاحتلال يشن غارات عنيفة على ضاحية بيروت ومحيط مستشفى الساحل

لبنان

المتحدث باسم قوات يونيفيل: قوات حفظ السلام لا تزال تعمل في جنوب لبنان

إيران

وكالة مهر الإيرانية نقلا عن السفارة الفرنسية في طهران: باريس لن تشارك في أي عملية ضد إيران

بالصور

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد