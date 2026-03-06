التضامن: توزيع 15 ألف وجبة علي أهالي المناطق المطورة في رمضان

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي قوافلها وبرامجها التنموية والرعائية لدعم سكان المناطق المطورة بديل العشوائيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك فى إطار جهودها المستمرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وقد تم توزيع ما يزيد على ١٥ ألف وجبة علي أهالي مناطق مشروعات السكن بديل العشوائيات خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار تقديم أوجه الدعم المختلفة للأسر المقيمة بها، وبما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

وأوضح شادى سالم استشاري وزارة التضامن الاجتماعي أن الوجبات شملت مناطق "المحروسة/ معا/ أهالينا"، وتم إعدادها بمطبخ "أهالينا "بالعبور، وهو أحد المطابخ المركزية التابعة لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وفي إطار مبادرة "مطابخ المحروسة" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في يناير من العام الماضي، بهدف توفير وجبات غذائية يومية مطهية بجودة عالية من خلال مطابخ مركزية موزعة على مستوى الجمهورية، وتتعاون فيها مع وزارة الأوقاف والتي تسهم من خلال مواردها الدعوية والمجتمعية في دعم المبادرات التنموية، مضيفا أن الرائدات الاجتماعيات قمن بعملية التوزيع على الأسر بالمنازل .

وأشار سالم إلى أن جهود وزارة التضامن الاجتماعي بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير الخدمات المتكاملة لحماية ودعم سكان المشروعات البديلة للمناطق العشوائية، وذلك في إطار حرص الدولة على استمرارية مواصلة الجهود المبذولة لتوفير حياة كريمة لهم.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووزارة الأوقاف، وصندوق « تحيا مصر» والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والهلال الأحمر المصري والجمعيات والمؤسسات الأهلية تستهدف توفير أكثر من 70 مليون وجبة ساخنة، وتوزيع ما يزيد على 5.5 مليون كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان المعظم.

ومن المقرر أن يتم ذلك عبر عدد من المبادرات، ويأتي على رأسها المبادرة الرئاسية « أبواب الخير» التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر، ومطاعم ونقاط المحروسة وأهل الخير المنتشرة على مستوى الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الأوقاف والجمعيات والمؤسسات الأهلية ونقاط أهل الخير، ومن خلال مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وكذلك « المطبخ الإنساني الرمضاني» للهلال الأحمر المصري الذي يقدم ما يزيد على مليون وجبة ساخنة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة .