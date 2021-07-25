عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

طرح موديل 2021 الجديد من الأيقونة "لادا نيفا برونتو" بتصميم محدث

نيفا برونتو موديل
نيفا برونتو موديل 2021

أعلنت شركة أفتوفاز الروسية المالكة للعلامة التجارية لادا، عن طرح موديل 2021 الجديد من السيارة الايقونية لادا نيفا برونتو بتصميم محدث والمعروفة فى روسيا باسم 4 × 4 برونتو، والبدء فى تلقى طلبات العملاء .

وقالت الشركة، أن السيارة لادا نيفا برونتو موديل 2021 ستستمد قوتها من محرك بنزين قديم بسعة 1.7 لتر بقوة 82 حصان وعزم دوران 129 نيوتن متر. 

 

تفاصيل نيفا برونتو موديل 2021

 

وكما هو الحال في جميع طرازات نيفا، تنتقل الطاقة إلى جميع العجلات الأربع من خلال ناقل حركة يدوي بخمس سرعات ونظام دفع رباعي.

وأوضحت العلامة التجارية لادا، أن السيارة لادا نيفا برونتو موديل 2021 ستأتى إلي الأسواق العالمية بفئتين، وهم لوكس وبريستيج حيث يظهر الشكل الخارجى للفئة الأولى باكصدامات معدنية، وقضبان للسقف، وتمديدات لقوس العجلة، وعجلات مقاس 15 بوصة مع إطارات لجميع التضاريس.

أما فئة بريستيج فيظهر شكلها الخارجى باكصدامات بلاستيكية، وشبكة معاد تصميمها، ومصابيح ضباب، وبطانات قوس عجلة بلاستيكية، وعتبات جانبية. 

 

وتابعة العلامة التجارية، أن هناك أجزاء اختيارية عبارة عن لوحة ضوئية على السطح وطلاء مموه خاص يبدو مثالياً عند الصيد والاختباء في البرية.

أما المقصورة الداخلية للسيارة لادا نيفا برونتو موديل 2021، فتاأى بلوحة العدادات وكأنها تعود إلى الثمانينيات من جديد، لكنها حصلت على لوحة عدادات جديدة ومقاعد أكثر راحة وتدفئة ونظام تكييف هواء جديد وأضواء داخلية حديثة. 

 

كما وضعت العلامة التجارية لادا، حزمة عزل محسّنة جديدة للضوضاء والاهتزاز مما يجعلها أكثر ملاءمة للعيش كسيارة للاستخدام اليومي.

 

ولم تعلن الشركة الروسية لادا حتى الأن عن سعر السيارة نيفا برونتو موديل 2021.

شركة أفتوفاز الروسية لادا نيفا برونتو لادا نيفا برونتو برونتو موديل 2021

موضوعات متعلقة

أفضل ذكر في العشر الأواخر من رمضان

جينيسيس تكشف مواصفات النسخة G70 2022 الجديدة.. صور

موعد ليلة القدر وسر إخفائها في العشر الأواخر .. معلومات لا يعرفها الكثير

دعاء بعد صلاة العصر للرزق الواسع وقضاء الديون في رمضان.. ردده حتى أذان المغرب

وزير القوى العاملة محمد سعفان في حوار لـ «صدى البلد»: أطلب من عمال مصر أن يكونوا داعمين للعملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.. وتحصيل 6.9 مليار جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالخارج

التضامن فى أسبوع .. تحذير من رسائل وهمية تستغل بيانات المواطنين .. تجهيز قاعدة بيانات لـ 33 مواطنا من الأسر الفقيرة .. تفعيل صرف النفقة عبر منافذ فوري

الصحة: تسجيل 1003 إصابة جديدة بفيروس كورونا ..و 59 حالة وفاة

التفاصيل الكاملة لمزاد جمارك مطار القاهرة 5 مايو

ترشيحاتنا

هل تسبب صلاح ومصطفى محمد في توريط شوقي غريب بأولمبياد طوكيو 2020؟

العراق.. القبض على أحد المشاركين في تفجير مدينة الصدر

تشكيل الأهلي.. مروان محسن يقود الهجوم أمام الإنتاج الحربي

بعد نهاية مباريات الجولة الثانية .. ترتيب مجموعات أولمبياد طوكيو 2020

طرح موديل 2021 الجديد من الأيقونة "لادا نيفا برونتو" بتصميم محدث

سكن لكل المصريين.. تسليم وحدات الإعلان العاشر في حدائق العاصمة نهاية العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الزيادة 25 قرشا.. تعرف على موعد تعديل أسعار البنزين في مصر

الجنايات: إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف

حركة تنقلات الشرطة 2021 .. الإعلان خلال ساعات

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الخسارة من الأرجنتين في طوكيو 2020

خاص | نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات خلال ساعات

بعد انتهاء موسم الحج.. إلزام شركات السياحة بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة

أطاحت بالأطفال في الهواء.. شاهد انهيار السلسلة الدوارة في مدينة ملاهي|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تابعة لمجموعة طلعت مصطفى.. كيف تلتحق بمدرسة متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية ..صور

عمرها 15 ألف عام.. اكتشاف عشرات الفيروسات الجديدة مجمدة في نهر بالصين

قبل الظهور على الهواء.. مقطع يوثق فضيحة مذيعة ألمانية خلال أحداث الفيضانات

"نيبارتاك" يقترب.. إعصار خطير يهدد اليابان ودورة الألعاب الأولمبية | شاهد

فيديو

ماعرفش عنه حاجة.. مدرب سيراميكا كليوباترا يتحدث عن غياب صالح جمعة "فيديوجراف"

انهيار تقاليد المجتمع.. زوج يعرض مفاتن زوجته على TikTok

مقتل لورديانا ووفاة دلال عبد العزيز .. شائعات تطارد الفنانين

فيديو جراف.. مفيش حد عاجبه إيمان البحر درويش وأزمات لا تنتهي مع الفنانين

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الأهلى بريمو أفريقيا

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «2»

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ