طرح موديل 2021 الجديد من الأيقونة "لادا نيفا برونتو" بتصميم محدث

أعلنت شركة أفتوفاز الروسية المالكة للعلامة التجارية لادا، عن طرح موديل 2021 الجديد من السيارة الايقونية لادا نيفا برونتو بتصميم محدث والمعروفة فى روسيا باسم 4 × 4 برونتو، والبدء فى تلقى طلبات العملاء .

وقالت الشركة، أن السيارة لادا نيفا برونتو موديل 2021 ستستمد قوتها من محرك بنزين قديم بسعة 1.7 لتر بقوة 82 حصان وعزم دوران 129 نيوتن متر.

تفاصيل نيفا برونتو موديل 2021

وكما هو الحال في جميع طرازات نيفا، تنتقل الطاقة إلى جميع العجلات الأربع من خلال ناقل حركة يدوي بخمس سرعات ونظام دفع رباعي.

وأوضحت العلامة التجارية لادا، أن السيارة لادا نيفا برونتو موديل 2021 ستأتى إلي الأسواق العالمية بفئتين، وهم لوكس وبريستيج حيث يظهر الشكل الخارجى للفئة الأولى باكصدامات معدنية، وقضبان للسقف، وتمديدات لقوس العجلة، وعجلات مقاس 15 بوصة مع إطارات لجميع التضاريس.

أما فئة بريستيج فيظهر شكلها الخارجى باكصدامات بلاستيكية، وشبكة معاد تصميمها، ومصابيح ضباب، وبطانات قوس عجلة بلاستيكية، وعتبات جانبية.

وتابعة العلامة التجارية، أن هناك أجزاء اختيارية عبارة عن لوحة ضوئية على السطح وطلاء مموه خاص يبدو مثالياً عند الصيد والاختباء في البرية.

أما المقصورة الداخلية للسيارة لادا نيفا برونتو موديل 2021، فتاأى بلوحة العدادات وكأنها تعود إلى الثمانينيات من جديد، لكنها حصلت على لوحة عدادات جديدة ومقاعد أكثر راحة وتدفئة ونظام تكييف هواء جديد وأضواء داخلية حديثة.

كما وضعت العلامة التجارية لادا، حزمة عزل محسّنة جديدة للضوضاء والاهتزاز مما يجعلها أكثر ملاءمة للعيش كسيارة للاستخدام اليومي.

ولم تعلن الشركة الروسية لادا حتى الأن عن سعر السيارة نيفا برونتو موديل 2021.