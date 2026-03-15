للسوق الأوروبي.. نيسان تطرح اكس تريل 2026 الجديدة| صور

كشفت نيسان اليابانية عن نسختها اكس تريل موديل 2026 الموجهة للسوق الأوروبي ضمن فئة "فيس ليفت"، مع تصميم عصري، إلى جانب المفهوم الرياضية الذي ينتمي إلى عائلة الـ SUV.

أداء ومحرك نيسان اكس تريل 2026

تقدم نيسان اكس تريل 2026 في السوق الأوروبي بخيارات مختلفة لمنظومة الحركة، حيث تعتمد الفئة الأعلى تجهيزاً على نظام دفع كلي للعجلات يولد قوة تبلغ 211 حصاناً، مع عزم دوران يصل إلى 500 نيوتن متر، وتستطيع هذه النسخة التسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 7 ثوانٍ، بينما تبلغ سرعتها القصوى حوالي 180 كيلومتراً في الساعة.

وتوفر نيسان نسخة أخرى تعتمد على نظام الدفع الأمامي، وتنتج قوة تصل إلى 201 حصان مع عزم دوران يبلغ 330 نيوتن متر، وتحتاج هذه النسخة إلى نحو 8 ثوانٍ للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، في حين تبلغ سرعتها القصوى حوالي 170 كيلومتراً في الساعة، وتعتمد جميع النسخ على ناقل حركة أوتوماتيكي.

مقصورة وتجهيزات نيسان اكس تريل 2026

حصلت المقصورة الداخلية للسيارة على مجموعة من التجهيزات الرقمية حيث تأتي السيارة بشاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة توفر للسائق بيانات القيادة بصورة واضحة، كما تضم لوحة القيادة شاشة وسطية بالحجم نفسه تقريباً، مخصصة لنظام المعلومات والترفيه، وتدعم تشغيل عدد من التطبيقات والخدمات الرقمية.

ويشمل النظام إمكانية الاتصال بالهواتف الذكية عبر منصات مثل Apple CarPlay وAndroid Auto، إضافة إلى دعم تطبيقاتGoogle ، وتشمل تجهيزات المقصورة أيضاً شاحناً لاسلكياً للهواتف الذكية، إلى جانب نظام إضاءة محيطية، ونظام صوتي ترفيهي، كما توفر السيارة تحكماً كهربائياً في النوافذ والمرايا الجانبية لتعزيز سهولة الاستخدام.

زودت نيسان اكس تريل 2026 بمجموعة من الترقيات العصرية، ويبرز في الواجهة الأمامية تصميم الشبكة الكبيرة التي أصبحت أحد العناصر الأساسية في لغة التصميم الخاصة بسيارات Nissan، كما زودت السيارة بمصابيح أمامية حادة التصميم تعمل بتقنية LED، إلى جانب إشارات انعطاف مدمجة في المرايا الجانبية، وبعجلات رياضية جديدة بقياس 19 بوصة، فتحة سقف بانوراما.