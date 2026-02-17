قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موناكو وباريس سان جيرمان يتعادلان 2-2 في شوط أول ناري بملحق دوري أبطال أوروبا
أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص
مصادر لـ صدى البلد : سعد بدير يتقدم بإنذار على يد محضر لاسترداد 7 ملايين جنيه من الوفد
ملهاش علاقة بالأكل .. 10 أسباب لزيادة الوزن لن تخطر على بالك
الإفتاء توضح حكم الصيام عند السفر بين دولتين مختلفتين في بداية رمضان
وزير التعليم يشهد فعاليات التبادل الثقافي بين طلاب مصر وجامعة هيروشيما
ثلاث سور ينبغي قراءتها قبل النوم بوصية رسول الله.. لا يعرفها كثيرون
مش في رمضان بس | الأوقاف : مطبخ المحروسة مستمر طوال العام
نصابة محترفة .. حنان مطاوع تكشف كواليس دورها في المصيدة
طائرة الاتحاد السكندري تهزم سموحة في الدوري العام
أحمد موسى يعلن موعد برنامج "على مسئوليتي" خلال رمضان
بشرى لمعلمي الحصة .. قرار عاجل من التعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رصد كويكب يقترب من الأرض ويتحرك بسرعة عالية.. ماذا سيحدث؟

كويكب يقترب من الأرض
كويكب يقترب من الأرض
أحمد أيمن

تشهد الكرة الأرضية خلال ساعات عبور كويكب صغير مكتشف حديثًا يُعرف باسم (2026 CR2)، يبلغ قطره نحو 3 أمتار، ويتحرك بسرعة عالية نسبيًا ضمن نطاق الكويكبات القريبة من الأرض.. فماذا ينتظر كوكب الأرض؟

وشهد عام 2026، عودة قوية للأحداث الفلكية المرتبطة بالشمس والقمر، في مشهد سماوي استثنائي يعيد الاهتمام العالمي باستكشاف الفضاء والظواهر الكونية. 

كويكب يقترب من الأرض

بحسب رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ماجد أبو زاهرة، فإن الكويكب سيصل إلى أقرب نقطة من الأرض على مسافة تُقدّر بنحو 136,500 كيلومتر؛ أي أقل من نصف متوسط المسافة بين الأرض والقمر البالغة نحو 385,000 كيلومتر، مؤكدًا أن هذا الاقتراب لا يشكّل أي تهديد على كوكب الأرض.

وأوضح في بيان صحفي، أن الكويكب يُعد صغيرًا جدًا وفق المعايير الفلكية المتعارف عليها، وهو غير مرئي بالعين المجردة عند اقترابه، لافتًا إلى أنه في حال افتراض مسار اصطدام محتمل مع الغلاف الجوي للأرض، فإنه سيتحوّل إلى كرة نارية أثناء دخوله، وهو حدث طبيعي يتكرر عدة مرات سنويًا لصخور فضائية بهذا الحجم.

وأشار أبو زاهرة إلى أن هناك، وفق بعض التقديرات، مئات الملايين من الكويكبات الصغيرة المشابهة لـ(2026 CR2)، إلا أن اكتشافها يُعد أمرًا بالغ الصعوبة، ولا يتم غالبًا إلا عند اقترابها الشديد من الأرض، موضحًا أن الغالبية العظمى منها تمر بأمان على مسافات أكبر بكثير، وغالبًا أبعد من القمر.

وأضاف أن العثور على هذه الكويكبات الصغيرة يُعد إنجازًا علميًا مهمًا، نظرًا لسرعتها العالية وقِصر النافذة الزمنية المتاحة لرصدها، والتي قد تمتد لبضعة أيام قبل أو بعد أقرب اقتراب لها من الأرض، حيث يكون الكويكب قريبًا بما يكفي لرصده عبر التلسكوبات، دون أن تكون حركته السريعة في السماء عائقًا أمام اكتشافه.

الأحداث الفلكية في 2026

مع بداية العام، تصدرت مهمات استكشاف القمر قائمة الأحداث، خاصة مع انطلاق رحلة مأهولة تدور حوله لأول مرة منذ عقود، ضمن برنامج “أرتميس”، في خطوة تمهد لعودة البشر إلى سطحه بعد أكثر من نصف قرن منذ آخر هبوط بشري. 

هذه الرحلة المرتقبة ستأخذ طاقمها إلى ما وراء الجانب البعيد من القمر قبل العودة إلى الأرض خلال نحو عشرة أيام، ما يفتح الباب أمام مهمات لاحقة قد تشهد أول آثار أقدام جديدة على سطحه منذ زمن طويل. 

وفي الوقت نفسه، يتزايد النشاط الفضائي غير المأهول، إذ تخطط شركات خاصة لإرسال مركبات هبوط جديدة، بعضها يستهدف مناطق لم تُستكشف سابقًا مثل الجانب البعيد للقمر، بينما تسعى الصين للوصول إلى القطب الجنوبي عبر مركبات متقدمة مصممة للتحرك في تضاريس صعبة. 

ولا يقتصر التميز الفلكي لعام 2026 على الاستكشاف الفضائي، بل يمتد إلى ظواهر كونية يمكن مشاهدتها من الأرض، حيث يشهد العالم اليوم كسوفًا حلقيًا للشمس عندما يمر القمر أمامها دون أن يحجبها بالكامل، فتظهر على هيئة حلقة مضيئة تُعرف باسم “خاتم النار”. 

كما سيحدث كسوف كلي آخر في 12 أغسطس، يمكن رؤيته في عدة مناطق حول العالم، بينما يظهر بشكل جزئي في أجزاء من الوطن العربي. 

ومن بين المشاهد الفلكية اللافتة أيضًا اصطفاف ستة كواكب في نهاية فبراير، في ظاهرة نادرة نسبيًا تُعرف بـ"موكب الكواكب"، حيث تبدو هذه الأجرام مصطفّة تقريبًا في خط واحد عبر السماء، رغم اختلاف مواقعها الفعلية في مداراتها حول الشمس. 

2026 CR2 كويكب يقترب من الأرض كوكب الأرض أخبار الفلك الأحداث الفلكية في 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

ارشيفيه

مصرع شابين إثر وقوع حادث تصادم سيارتين موتوسيكل بالدقهلية

محافظ المنيا ومدير الأمن يقدما واجب العزاء

محافظ المنيا ومدير الأمن يقدمان واجب العزاء لأسرة اللواء مصطفى خليل .. شاهد

ارشيفيه

نقابة محامين جنوب الدقهلية تصدر بيانا تدين فيه واقعه إنهاء حياة محامية وإصابة زوجها

بالصور

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة.. مقرمشة وكريمي

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة

ملهاش علاقة بالأكل .. 10 أسباب لزيادة الوزن لن تخطر على بالك

زيادة الوزن
زيادة الوزن
زيادة الوزن

دراسة صينية : تناول الجبن يوميًا يقلل خطر الإصابة بحصوات المرارة 26%

علاقة عكسية بين الجبن وحصوات المرارة
علاقة عكسية بين الجبن وحصوات المرارة
علاقة عكسية بين الجبن وحصوات المرارة

زي العربية.. طريقة عمل الفول لسحور رمضان

الفول
الفول
الفول

فيديو

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد