قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
قبل مواجهة السنغال.. منتخب مصر ينفرد بميزة استثنائية في أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنوفية.. 109 أنشطة ثقافية وفنية لأكثر من 1800 مستفيد خلال أسبوع

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية
مروة فاضل

أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أنه تم تنظيم 109 نشاط ثقافى وفنى بـ 27 موقع ثقافى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لخدمة 1884 مستفيد وذلك خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 7 يناير الجارى.

وأوضح مدير مديرية الثقافة بالمحافظة إلى أن الإدارة العامة لثقافة المنوفية قامت بتنظيم تلك الأنشطة الثقافية بالتعاون مع 10 جهات ( التربية والتعليم ، التضامن الاجتماعي ، الوعي الاثرى ، الأوقاف ، منطقة الآثارالإسلامية والقبطية ،الشباب والرياضة ،الطب البيطرى،الري ، المحليات، الصرف الصجي  ).

يأتي ذلك بهدف الإرتقاء بالذوق العام وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين وتقديم الدعم والرعاية الشاملة لهم ، فضلا عن تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع المصري و اكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية لذوي الهمم من أبناء المحافظة وتحقيق العدالة الثقافية بين فئات المجتمع و حماية وتعزيز التراث الثقافي .

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بالنهوض بقطاع الثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري، مشيدا بالدور الرائد والحيوي لوزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة في تشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين .

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية فعاليات ثقافية ثقافة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الفنان محسن محي الدين

محسن محيي الدين يكشف لصدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته الفن

ترشيحاتنا

ماجد المصرى

ماجد المصري ينشر صورة من كواليس تصوير مسلسله الجديد «أولاد الراعي»

شقيق شيرين عبد الوهاب

شقيق شيرين عبد الوهاب يعلق على الأخبار المتداولة حول أزمتها الصحية

محمد امام

محمد إمام يشيد بموهبة ياسر عزت بعد تعاونهما في مسلسل «الكينج

بالصور

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض وأسباب

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب

فستان زفاف منة فضالى يثير الجدل على السوشيال ميديا

منة فضالى
منة فضالى
منة فضالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد