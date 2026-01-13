المنوفية.. 109 أنشطة ثقافية وفنية لأكثر من 1800 مستفيد خلال أسبوع

أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أنه تم تنظيم 109 نشاط ثقافى وفنى بـ 27 موقع ثقافى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لخدمة 1884 مستفيد وذلك خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 7 يناير الجارى.

وأوضح مدير مديرية الثقافة بالمحافظة إلى أن الإدارة العامة لثقافة المنوفية قامت بتنظيم تلك الأنشطة الثقافية بالتعاون مع 10 جهات ( التربية والتعليم ، التضامن الاجتماعي ، الوعي الاثرى ، الأوقاف ، منطقة الآثارالإسلامية والقبطية ،الشباب والرياضة ،الطب البيطرى،الري ، المحليات، الصرف الصجي ).

يأتي ذلك بهدف الإرتقاء بالذوق العام وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين وتقديم الدعم والرعاية الشاملة لهم ، فضلا عن تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع المصري و اكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية لذوي الهمم من أبناء المحافظة وتحقيق العدالة الثقافية بين فئات المجتمع و حماية وتعزيز التراث الثقافي .

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بالنهوض بقطاع الثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري، مشيدا بالدور الرائد والحيوي لوزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة في تشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين .