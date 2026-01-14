طالب يعتدي على زميله بكتر في معهد أزهري بالمنوفية. وتشكيل لجنة للتحقيق

اعتدى طالب بمعهد أزهري علي زميله بكتر عقب الانتهاء من أداء الامتحان بمعهد أزهري في مركز أشمون في محافظة المنوفية.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية اخطارا من مركز شرطة أشمون بتعدي طالب ازهري علي زميله بكتر باحد المعاهد الازهرية بمركز اشمون مما ادي الي اصابة الطالب بجرح في الوجه.

بالانتقال تبين اصابة الطالب “ ي. ش” بالصف الأول الاعدادي الازهري علي يد زميله “ ع. ع” بالصف الثاني الاعدادي حيث اصابه بكتر في وجهه مما ادي الي اصابته.

وأكد مصدر بالمنطقة الازهرية، انه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة وبيان كيفيه دخول الطالب بالة حاده الي داخل المعهد الازهري واصابة زميله.

وتابع المصدر ان العقوبة قد تصل الي الغاء امتحانات الطالب المتهم بالاعتداء علي زميله ومعاقبته.

وأوضح ان الواقعة مؤسفة ويتم متابعتها جيدا حرصا علي مصلحة الطلاب.