محافظات

محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يوقعان بروتوكول تعاون لتطوير المشروعات الهندسية بالمحافظة

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
مروة فاضل

وقع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، ورئيس جامعة المنوفية، بروتوكول تعاون مشترك مع الجامعة ممثلة في " كلية الهندسة " بمقر ديوان عام محافظة المنوفية ، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الإشراف الهندسي والفني والاستشاري على المشروعات التي تنفذها المحافظة، تأكيداً على التعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الأكاديمية لتعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية بما يحقق الصالح العام.

حضر مراسم توقيع البروتوكول ،  محمد موسى نائب المحافظ ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة, الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،  الدكتور محمد سعفان عميد كلية الهندسة، الدكتور عصام هلال مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، المستشار عصام النديم المستشار القانوني للمحافظة ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة،  فادى زايد مدير عام شئون مكتب المحافظ.

وأشار المحافظ إلى أن التعاون مع جامعة المنوفية يعكس حرص المحافظة على تطبيق الأسس العلمية الحديثة في التخطيط والتنفيذ، والاستفادة من الكوادر المتخصصة في مجالات الهندسة والاستشارات الفنية بما ينعكس إيجاباً على تنفيذ المشروعات بكافة القطاعات ، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة ، مؤكداً أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة وجودة المشروعات الخدمية والتنموية الجارية والمستقبلية، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية وتحقيق أعلى معدلات الأداء.

وأعرب رئيس جامعة المنوفية عن تقديره لهذا التعاون المثمر، مؤكدًا أن الجامعة تضع إمكانياتها العلمية وخبراتها البحثية في خدمة المجتمع المحلي، وتسهم بدور فاعل في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة داخل محافظة المنوفية ، مشيراً إلى أن فرق العمل من أساتذة وخبراء كليات الهندسة والتخصصات المختلفة ستتولى مراجعة الدراسات الفنية، والإشراف على التصميمات والتنفيذ، وإبداء الرأي الاستشاري في المشروعات الحيوية التي تنفذها المحافظة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الجودة والسلامة والكفاءة.

