ديون بـ 4 ملايين دولار.. الزمالك يبدأ التحرك للنجاة من قبضة الفيفا
قطر للطاقة تعلن حالة القوة القاهرة وتوقف إنتاج الغاز
موتوا بغيظكم.. هجوم ناري من هيثم فاروق بعد صدارة الزمالك
رويترز: الجيش الأمريكي نفذ ضربة ضد سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. الإفتاء تحسم الجدل
وكالة بريطانية: سفينة في مضيق هرمز أصيبت بـ«مقذوف مجهول»
الرئيس السيسي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
بيرمي فلوسه في الأرض.. المعارون يكبدون خزينة الأهلي الملايين
إيران تحذر إسرائيل من المساس بدبلوماسييها في لبنان.. وتسقط 26 مسيرة
تشييع جثمان إمام مسجد توفى أثناء صلاة التراويح بالدقهلية..صور
الذهب يرتفع 60 جنيهًا محليًا و108 دولارات عالميًا وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط
عرض الفيلم التسجيلي "مفتاح العودة" من مسلسل صحاب الأرض
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملة تفتيشية مكثفة على المحلات والمطاعم بالغردقة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين

ابراهيم جادالله

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة تفتيشية موسعة على عدد من المحلات العامة والمطاعم والكافيهات بحي جنوب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر محمد حماية رئيس مدينة الغردقة، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، في إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على صحة المواطنين وضبط الأسواق.

واستهدفت الحملة المرور على عدد (7) منشآت من المحلات والمطاعم والكافيهات، ضمن خطة المدينة لتكثيف الرقابة على أماكن بيع وتصنيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 7 إنذارات لعدد من المنشآت بسبب مخالفات متنوعة، من بينها عدم وجود رخصة نشاط أو رخصة إشغال، وعدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية والبيئية وسلامة الغذاء.

كما تم إعدام كميات من المجمدات بأحد المنشآت نتيجة تغير خواصها الغذائية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب إعدام كمية من المخبوزات والمنتجات الغذائية بأحد الأماكن لنفس الأسباب.

وشملت الإجراءات أيضًا تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لعدم وجود شهادة صحية بأحد المنشآت، مع التنبيه على أصحاب المحلات والمطاعم بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.

كما تم توجيه تنبيه لأصحاب المنشآت بضرورة منع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام واستبدالها بأكياس صديقة للبيئة قابلة للتحلل، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت الحملة لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن مديرية التموين، والطب البيطري، وإدارة البيئة، وحي جنوب، وتراخيص المحلات، والسلامة والصحة المهنية، وهيئة سلامة الغذاء، وذلك تحت إشراف المشرف العام على اللجان ومدير إدارة البيئة بالمدينة.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة محافظة البحر الأحمر لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وضمان سلامة المنتجات المتداولة بما يحافظ على الصحة العامة للمواطنين.

الغردقة البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة

