حملة تفتيشية مكثفة على المحلات والمطاعم بالغردقة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة تفتيشية موسعة على عدد من المحلات العامة والمطاعم والكافيهات بحي جنوب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر محمد حماية رئيس مدينة الغردقة، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، في إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على صحة المواطنين وضبط الأسواق.

واستهدفت الحملة المرور على عدد (7) منشآت من المحلات والمطاعم والكافيهات، ضمن خطة المدينة لتكثيف الرقابة على أماكن بيع وتصنيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 7 إنذارات لعدد من المنشآت بسبب مخالفات متنوعة، من بينها عدم وجود رخصة نشاط أو رخصة إشغال، وعدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية والبيئية وسلامة الغذاء.

كما تم إعدام كميات من المجمدات بأحد المنشآت نتيجة تغير خواصها الغذائية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب إعدام كمية من المخبوزات والمنتجات الغذائية بأحد الأماكن لنفس الأسباب.

وشملت الإجراءات أيضًا تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لعدم وجود شهادة صحية بأحد المنشآت، مع التنبيه على أصحاب المحلات والمطاعم بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.

كما تم توجيه تنبيه لأصحاب المنشآت بضرورة منع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام واستبدالها بأكياس صديقة للبيئة قابلة للتحلل، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت الحملة لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن مديرية التموين، والطب البيطري، وإدارة البيئة، وحي جنوب، وتراخيص المحلات، والسلامة والصحة المهنية، وهيئة سلامة الغذاء، وذلك تحت إشراف المشرف العام على اللجان ومدير إدارة البيئة بالمدينة.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة محافظة البحر الأحمر لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وضمان سلامة المنتجات المتداولة بما يحافظ على الصحة العامة للمواطنين.