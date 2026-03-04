قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حملة مكبرة بمدينة القصير لضبط الأسواق وتحرير مخالفات صحية وتراخيص

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفذت الوحدة المحلية لمدينة القصير حملة تفتيشية موسعة على عدد من المحلات والمطاعم بالمدينة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء أحمد صقر رئيس مدينة القصير، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، وذلك في إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على صحة المواطنين وتحقيق الانضباط بالأسواق.

واستهدفت الحملة التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والتراخيص القانونية للأنشطة التجارية، وضبط أي مخالفات قد تمس سلامة المنتجات المعروضة أو حقوق المستهلكين.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 8 أنشطة تعمل بدون ترخيص، إلى جانب تحرير 10 محاضر إشغال طريق بدون رخصة، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير محضر لبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر.

كما تم إعدام جردل مخلل لثبوت تغير خواصه وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ووجهت اللجنة المختصة تنبيهات لأصحاب المحلات بسرعة توفيق أوضاعهم القانونية واستخراج التراخيص اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت رئاسة مدينة القصير استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية، بما يسهم في حماية المواطنين وتحسين مستوى الخدمات داخل المدينة.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة محافظ البحر الأحمر

