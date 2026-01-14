قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ساندي تستعرض لياقتها البدنية و تشارك جهورها بصورة من داخل الجيم
رئيس الوزراء يتفقد بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر للحاويات.. غدا
كأس الأمم الإفريقية| خروج فتوح وضغط سنغالي.. تعادل سلبي بين مصر والسنغال بعد مرو 60 دقيقة
الفاتيكان يختتم سنة اليوبيل 2025 بإغلاق الباب المقدس في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان
لوفتهانزا الألمانية تبلغ موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات الجوية
جمال علام: أتوقع فوز مصر على السنغال بركلات الترجيح وبلوغ نهائى الكان
إعلام عبري: شركة لوفتهانزا أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات بدءا من الغد
محافظ الغربية يتفقد تركيب وتشغيل إشارة ضوئية بكاميرات مراقبة في شارع البحر بالمحلة
ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟
إعلام إسرائيلي: استعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية لخطة السلام في غزة
كأس أمم إفريقيا.. غياب رسمي لثنائي السنغال ديارا وكوليبالي عن المباراة المقبلة
رئيس حزب الإصلاح والنهضة: بيان الفصائل الفلسطينية يثمن دور مصر في دعم قطاع غزة
محافظات

ضبط ربع طن دواجن فاسدة محقونة بالمياه وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية

مروة فاضل

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينيه والتفتيشيه وتكثيف الرقابه على الاسواق والمحال العامه ومحال بيع اللحوم والدواجن للوقوف على مدى صلاحيه المنتجات واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين حفاظا على صحه سلامه المواطنين. 

تم تنفيذ حملة مكبرة برئاسة سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بتكليف من لواء دكتور ماجد عبد الظاهر، وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية، والدكتور طه رزق، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم والدكتور محمد فتحي والدكتور أيمن سويلم. 

وأسفرت الحملة عن ضبط ربع طن دواجن محقونة بالمياه وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. 

 أكد رئيس الحي علي استمرار الحملات المكبرة للتفتيش على المحال العامه وتشديد الرقابة على الأسواق حفاظا على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لحماية المواطنين وحرصا على الصالح العام. 

المنوفية محافظة المنوفية حملات تموينية شبين الكوم دواجن فاسدة

فيلم حب البنات

22 عاما على فيلم حب البنات.. وإفيه كلهم مصطفى أبو حجر ما زال حاضرا

شيري عبد الحميد

شيري عبد الحميد تتصدر بوستر مؤلف ومخرج وحرامي: سعيدة بالمشاركة في أول بطولة سينمائية

الفنانة شيري عبد الحميد

شيري عبد الحميد تتصدر بوستر مؤلف ومخرج وحرامي وتكشف عن علاقتها بمي كساب

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الفتح بالزقازيق

محافظ الشرقية: تطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب البلد بتكلفة 5 ملايين جنيه

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

