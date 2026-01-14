ضبط ربع طن دواجن فاسدة محقونة بالمياه وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينيه والتفتيشيه وتكثيف الرقابه على الاسواق والمحال العامه ومحال بيع اللحوم والدواجن للوقوف على مدى صلاحيه المنتجات واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين حفاظا على صحه سلامه المواطنين.

تم تنفيذ حملة مكبرة برئاسة سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بتكليف من لواء دكتور ماجد عبد الظاهر، وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية، والدكتور طه رزق، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم والدكتور محمد فتحي والدكتور أيمن سويلم.

وأسفرت الحملة عن ضبط ربع طن دواجن محقونة بالمياه وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

أكد رئيس الحي علي استمرار الحملات المكبرة للتفتيش على المحال العامه وتشديد الرقابة على الأسواق حفاظا على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لحماية المواطنين وحرصا على الصالح العام.