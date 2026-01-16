قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهندس بأسوان: مشروع بنبنان قدرته تمثل 80% من إنتاج السد العالي
حسام حسن: تأثرنا بالإصابات في أمم إفريقيا واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا.. فيديو
بعد دعوة الجيش السوري.. انشقاق 6 عناصر من تنظيم قسد على جبهة دير حافر
حسام حسن: فزنا بأمم أفريقيا 7 مرات وسنقاتل أمام نيجيريا.. فيديو
رئيس لجنة إدارة غزة: خدمة الأطفال والنساء الثكالى والشيوخ والجرحى أولوياتنا
وزيرة البيئة تناقش آليات تنفيذ مشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس
لحظة انسحاب البعثة الإعلامية المصرية من مؤتمر مدرب نيجيريا.. فيديو
تريزيجيه يعتذر للشعب المصري: لن نتنازل عن برونزية أمم إفريقيا | فيديو
منارة إسلامية تزين المقطم.. كل ما تريد معرفته عن مسجد العزيز الحكيم
بعد تصدرها التريند| تعليق لافتة صلي على النبي.. خلال افتتاح المسجد الغربي بني حكم بسمالوط بالمنيا
دُفن في الإسكندرية.. محمد إمام رحل قبل أن يشاهد آخر أعماله
انسحاب البعثة المصرية من مؤتمر حسام حسن بسبب استفزاز الإعلاميين المغاربة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية: 72 مليون جنيه لتطوير 15وحدة صحية للارتقاء بالخدمات

تطوير الوحدات الصحية
تطوير الوحدات الصحية
مروة فاضل

أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إلى تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة 15 وحدة صحية على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، باستثمارات تزيد عن ٧٢ مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة ، يأتي هذا في إطار الخطة الشاملة لوزارة الصحة للنهوض بالبنية التحتية للقطاع الصحي، وتوفير بيئة علاجية آمنة ومجهزة بأحدث الإمكانيات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور عمرو مصطفى مدير مديرية الصحة بالمحافظة أن الوحدات الصحية التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها تشمل الوحدات الصحية بـ(شنوان - كفر طنبدى - ميت خلف - مليج - الماى) بشبين الكوم، و(كوم مازن- كفر السكرية - الكمايشة - زرقان - كفر طبلوها- زنارة  - صفط جدام ) بتلا، والوحدات الصحية بالأخماس - الإصلاح بالسادات، والمركز الصحي ببركة السبع )  بما يسهم في تحسين البنية التحتية للمنشآت الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، دعمًا لرؤية الدولة المصرية في تطوير القطاع الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

ووجه محافظ المنوفية مديرية الصحة بالبدء الفوري في تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة ، والمتابعة المستمرة لإنهاء وتسريع إجراءات الطرح للوحدات الصحية وتذليل العقبات وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان نهو جميع الأعمال وفق البرنامج الزمنى المقرر، مشيراً إلى أن تطوير الوحدات الصحية يعزز من رفع كفاءة المنظومة الطبية ويحقق رضا المواطنين عن مستوى الرعاية المقدمة لهم.

وأكد محافظ المنوفية أن ما يشهده قطاع الصحة بالمحافظة من تطورات يعكس إيمان القيادة السياسية واهتمامها البالغ بصحة المواطن وسعيها الدائم لتوفير أفضل رعاية صحية من خلال إنشاء صروح طبية جديدة وتطوير البنية التحتية لكافة المنشآت الصحية ، كونه أحد أهم المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة للارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشته وتلبية متطلباته.

محافظة المنوفية صحة المنوفية أخبار محافظة المنوفية وحدات صحية المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الغندور

خالد الغندور: لماذا شجع الجمهور المغربي بنين وساحل العاج والسنغال؟

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

تريند كوباية الشاي

كوباية الشاي .. تريند جديد يثير القلق على السوشيال ميديا

مكرونة بالشاورما

طريقة عمل مكرونة بالشاورما.. شهية وغير تقليدية

نسرين أمين

نسرين أمين تستعرض رشاقتها بجمبسوت ملفت.. شاهد

بالصور

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد