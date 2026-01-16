محافظ المنوفية: 72 مليون جنيه لتطوير 15وحدة صحية للارتقاء بالخدمات

أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إلى تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة 15 وحدة صحية على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، باستثمارات تزيد عن ٧٢ مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة ، يأتي هذا في إطار الخطة الشاملة لوزارة الصحة للنهوض بالبنية التحتية للقطاع الصحي، وتوفير بيئة علاجية آمنة ومجهزة بأحدث الإمكانيات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور عمرو مصطفى مدير مديرية الصحة بالمحافظة أن الوحدات الصحية التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها تشمل الوحدات الصحية بـ(شنوان - كفر طنبدى - ميت خلف - مليج - الماى) بشبين الكوم، و(كوم مازن- كفر السكرية - الكمايشة - زرقان - كفر طبلوها- زنارة - صفط جدام ) بتلا، والوحدات الصحية بالأخماس - الإصلاح بالسادات، والمركز الصحي ببركة السبع ) بما يسهم في تحسين البنية التحتية للمنشآت الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، دعمًا لرؤية الدولة المصرية في تطوير القطاع الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

ووجه محافظ المنوفية مديرية الصحة بالبدء الفوري في تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة ، والمتابعة المستمرة لإنهاء وتسريع إجراءات الطرح للوحدات الصحية وتذليل العقبات وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان نهو جميع الأعمال وفق البرنامج الزمنى المقرر، مشيراً إلى أن تطوير الوحدات الصحية يعزز من رفع كفاءة المنظومة الطبية ويحقق رضا المواطنين عن مستوى الرعاية المقدمة لهم.

وأكد محافظ المنوفية أن ما يشهده قطاع الصحة بالمحافظة من تطورات يعكس إيمان القيادة السياسية واهتمامها البالغ بصحة المواطن وسعيها الدائم لتوفير أفضل رعاية صحية من خلال إنشاء صروح طبية جديدة وتطوير البنية التحتية لكافة المنشآت الصحية ، كونه أحد أهم المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة للارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشته وتلبية متطلباته.