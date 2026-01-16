محافظ المنوفية يتابع سير العمل ومستوى الخدمات بمستشفى حميات ميت خلف

تفقد اليوم الجمعة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بشبين الكوم ، للوقوف على مستوى الأداء والانضباط وانتظام سير العمل ومستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، رافقه خلالها المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة ، الدكتور حسين محمد مدير المستشفى، الدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي بالمديرية ، الأستاذ رمضان محمدي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

حيث تفقد محافظ المنوفية العناية المركزة وعناية الأطفال ووحدة الغسيل الكلوى لمتابعة مستوى الخدمات وأوجه الرعاية الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى ، وأجرى حواراً مع المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والإمكانيات الطبية والعلاجية اللازمة حتى تماثلهم الشفاء ، كما استفسر عن نسب المترددين على وحدة الغسيل الكلوي.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على المتابعة الدورية للقطاع الصحي لتحسين جودة الخدمات الطبية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين كون قطاع الصحة من أهم القطاعات الحيوية والتي ترتكز على بناء الإنسان وتنميته وفقاً لأهداف ومحاور التنمية المستدامة.

فيما تضمنت الجولة ، تفقد محافظ المنوفية مدخل شبين الكوم الجديد بميت خاقان بحي شرق، للوقوف على متابعة الحالة العامة للمحور والتأكد من أعمال النظافة ورى الأشجار وتواجد أفراد الأمن للحفاظ عليه وضمان استدامته بما يحقق السيولة المرورية داخل العاصمة ،وذلك ضمن الخطة الشاملة التي للمحافظة لتطوير شبكة الطرق بغرض تخفيف العبء المروري عن المحاور القائمة، وذلك بما يتوافق مع استراتيجية الدولة ورؤيتها لتعزيز التنمية المستدامة.