بعد شكاوي الطلاب.. تشكيل لجنة من تعليم المنوفية لفحص امتحان اللغة العربية

تلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، شكاوى بعض أولياء الأمور بشأن صعوبة امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية الذي أجري اليوم

وقرر الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنوفية، تشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة وتصحيح عينات من أوراق الإجابة، وذلك قبل البدء في مرحلة تقدير الدرجات.

وأكد، أنه بناءً على نتائج أعمال اللجنة، سيتم اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات مناسبة تصب في صالح أبنائنا الطلاب، ووفقاً للضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأكد وكيل الوزارة، ان هذا الإجراء حرصاً على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومراعاة مصلحة الطلاب، وضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً.

وسادت حالة من الحزن بين طلاب وأولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية وذلك بسبب صعوبة امتحان مادة اللغة العربية.

واشتكى الطلاب من صعوبة امتحان اللغة العربية وأكدوا أنه خارج المنهج ويحتوي علي العديد من الأجزاء الصعبة.