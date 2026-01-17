امتحان العربي صعب.. انهيار طلاب الشهادة الإعدادية في المنوفية

سادت حالة من الحزن بين طلاب وأولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية وذلك بسبب صعوبة امتحان مادة اللغة العربية.

واشتكى الطلاب من صعوبة امتحان اللغة العربية وأكدوا أنه خارج المنهج ويحتوي علي العديد من الأجزاء الصعبة.

فيما أنهار عدد من أولياء الأمور بالبكاء أمام عدد من مدارس مدينة شبين الكوم بسبب صعوبة امتحان اللغة العربية وخاصة النحو.

وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية قد أنهت كافة استعدادها التام بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية والتي تستمر حتى 22 يناير ، حيث تم تجهيز 413 لجنة لاستقبال 90 ألف و 609 طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة وبمشاركة 14 ألف و 555 من ( رئيس لجنة - مراقب أول - مراقب - ملاحظ - إداري ) بجميع لجان الإدارات بنطاق المحافظة.

وأكد الدكتور محمد صلاح وكيل تعليم المنوفية، أنه تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية متصلة بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والربط المباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة لتلقي أية شكاوي ورصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات باللجان وحلها فوراً بما لا يؤثر على أداء الامتحانات.