إلغاء درجات النقاط الخلافية في امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالمنوفية

أعلن الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنوفية، أنه تم فحص عينات من كراسات إجابة مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية.

يأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق مصلحة الطلاب وضمان العدالة في التقدير.

وأضاف أن الفحص أسفر عن الاتفاق على إلغاء درجات النقاط الخلافية في أسئلة الاختيار من متعدد، على أن يتم توزيع درجاتها على باقى الأسئلة مراعاة لمصلحة الطلاب وتحقيقاً لتكافؤ الفرص بينهم.

وأكدت مديرية التربية والتعليم حرصها الدائم على صالح الطلاب، متمنيةً لهم دوام التوفيق والسداد.

وتلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، شكاوى بعض أولياء الأمور بشأن صعوبة امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية.