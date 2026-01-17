أثناء امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية.. وفاة عامل بجلطة في المنوفية

توفي عامل اليوم بالمدرسة الإعدادية بنات بمركز الشهداء في محافظة المنوفية أثناء سير امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأصيب العامل بجلطة في القلب وتم نقله لمستشفى الشهداء وتوفي بغرفة العناية المركزة.

يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية قد أدوا اليوم امتحان اللغة العربية في لجان المحافظة.

وتلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، شكاوى بعض أولياء الأمور بشأن صعوبة امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية.

وقرر الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم في المنوفية، تشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة وتصحيح عينات من أوراق الإجابة، وذلك قبل البدء في مرحلة تقدير الدرجات.