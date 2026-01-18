قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قضية سرقة متحف الحضارة القومي .. السجن المؤبد لمفتش آثار وعزله من الوظيفة
الجيش السوري يسيطر على مدينة الرقة بشكل كامل.. تفاصيل
مصر ترسل 7100 طن مساعدات إنسانية لغزة.. وإسرائيل تواصل فرض تغيير الواقع بالضفة
وزير الري: إجراءات الدولة تحمي المصريين من أضرار السد الإثيوبي
المغرب أو السنغال.. مكافآت استثنائية لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025
تجدد المخاوف تصعد بأسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 فى مصر
لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة
رئيس وزراء كندا بعد انضمامه إلى مجلس السلام: سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعاناة في غزة
شيخ الأزهر: نعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطنا بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين
دعاء شهر شعبان 2026.. شهر رسول الله ردده من الآن واغتنم الفرصة
سفير مصر في باريس: حدثان ثقافيان كبيران بباريس يسلطان الضوء على مصر ويبرزان تراثها
الوالدان عادا من أمريكا لدفن أطفالهما.. ميت عاصم تودع "عصافير الجنة" الخمسة بعد فاجعة تسرب الغاز
توك شو

اعرف هتشتريها بكام.. شعبة الدواجن تكشف عن الأسعار قبل شهر رمضان في الأسواق

الدواجن
الدواجن
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الدواجن في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وسط زيادة الإنتاج واستقرار الطلب من المواطنين، فيما شددت شعبة الدواجن على ضرورة ضبط الأسعار في المزرعة والأسواق لضمان استمرارية الإنتاج والحفاظ على حقوق المستهلك والمنتج على حد سواء.

انخفاض الأسعار في المزرعة والأسواق

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن سعر الكيلو في المزرعة يسجل حاليًا 63 جنيهًا، ما يعكس انخفاضًا في الأسعار مقارنة بالفترة الماضية.

وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية، أن شعبة الدواجن تركز دائمًا على سعر المزرعة، مشددًا على أهمية أن يكون السعر عادلًا لضمان استمرارية الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية.

جهود ضبط الأسعار ومنع الاستيراد

وأشار رئيس الشعبة إلى اجتماع عقده علاء فاروق، وزير الزراعة، مع اتحاد منتجي الدواجن، حيث تم التأكيد على ضبط الأسعار في السوق المحلية. 

وأكد السيد رفض شعبة الدواجن استيراد دواجن مجمدة في ظل الإنتاجية الجيدة، مشيرًا إلى أن وضع السوق حاليًا مستقر مع زيادة الطاقة الإنتاجية التي بلغت نحو 1.6 مليار دجاجة سنويًا، وهو إنتاج جيد جدًا لتلبية احتياجات المواطنين.

 واقع ومستقبل صناعة الدواجن في مصر – المرصد 

التحديات في ضبط الأسعار

لفت الدكتور عبد العزيز السيد إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في ضبط السعر للمنتج والمستهلك معًا، مشددًا على ضرورة وجود معادلة سعرية واضحة من الوزارة أو الجهات الرقابية.

 وقال: "من غير المقبول أن يكون سعر التكلفة 68 جنيهًا ويُباع بـ60 جنيهًا، أو أن يكون سعر المزرعة 65 جنيهًا وتباع الدواجن للمواطن بـ90 جنيهًا".

وأضاف أن ضبط الحلقات الوسيطة ومنع السماسرة هو دور الجهات الرقابية، لضمان استمرارية المنتج ضمن المنظومة وعدم خروج المنتج من السوق بسبب اختلاف الأسعار.

أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم الأحد 18-1-2026

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم، الأحد، في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن بعد عدة أيام من التراجع نتيجة وفرة الإنتاج واستقرار الطلب:

الفراخ البيضاء: سجل الكيلو 66 جنيهًا مقابل 67 جنيهًا أمس، لتباع في الأسواق بين 70 و80 جنيهًا.

الفراخ الساسو: تراوحت الأسعار بين 92 و93 جنيهًا للكيلو في البورصة، لتباع في الأسواق بين 100 و110 جنيهات، مسجلة انخفاضًا قدره 3 جنيهات.

الفراخ البلدي: تراوح سعر الكيلو بين 100 و120 جنيهًا في الأسواق والمحلات المختلفة.

توقعات السوق

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن السوق تتمتع حاليًا باستقرار نسبي، مع زيادة الطاقة الإنتاجية وتوافر المنتج بكميات مناسبة، ما يساهم في ضبط الأسعار بشكل طبيعي.

 وشدد على أهمية استمرار الرقابة الحكومية لضمان استقرار الأسعار وحماية المنتج والمستهلك معًا، مع العمل على تطوير منظومة الدواجن لتلبية الطلب المحلي بكفاءة.

