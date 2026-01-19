قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كندا تدرس إرسال قوات إلى جرينلاند ضمن تدريبات الناتو بقيادة الدنمارك
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
دعاء استقبال شهر شعبان.. كلمات مستحبة للرزق الواسع
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي مستهل اليوم
الأرصاد تكشف 7 نصائح لقيادة آمنة في الضباب
موسكو تحذر: خطط بريطانيا لاعتراض السفن الروسية تصعيد خطير
كيف نظم القانون حق المتضررين من قرارات الحبس الاحتياطي في الحصول على تعويض؟
أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين
دعاء الفجر آخر يوم من شهر رجب.. اجعله ختام مسك بأفضل الدعوات
لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم JMC فيجاس 2026 الجديدة؟
الدينار يرتفع .. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
صحيفة: إدارة ترامب تدرس منح اللجوء لليهود البريطانيين
محافظات

أسعار الدواجن في أسوان اليوم الاثنين 19-1-2026

الدواجن
الدواجن
محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق بيع الدواجن في أسوان اليوم الاثنين 19-1-2026 حالة من الاستقرار النسبي في أسعارها.

وتتباين أسعار الدواجن بأنواعها من سوق إلى آخر ومن بائع لآخر أيضًا، تحديدًا أسواق مراكز محافظة أسوان، ولم يكن هناك فارق فى أسعار الدواجن التي يتم تداولها اليوم عن أمس، إلا فى بعض أماكن البيع والعروض لجذب أنظار الأهالي لشراء كميات من الدواجن. 

جاءت الأسعار كالتالي: تراوح سعر طبق البيض مابين 165 و170 جنيهًا وتراوح سعر الفراخ البيضاء مابين 80 و85 جنيهًا للكيلو، وهناك بعض العروض عليها من بعض المحال، وكفتة والبرجر المصنوعة من الدجاج بـ150 جنيهًا بنظام اطباق بالوزن. 

أسعار الدواجن

وبينما استقرت باقى الأسعار، حيث بلغ سعر الفراخ الحمراء 120 جنيهًا للكيلو، والفراخ الحشو 118 جنيهًا، والبط البلدى 165 جنيهًا، والحمام 220 جنيهًا، وراك الدجاج 90 جنيهًا للكيلو، دبوس الدجاج 135 جنيهًا للكيلو، وتراوح بيع كيلو الأجنحة مابين 60 و90 جنيهًا للكيلو. 

بينما بلغ سعر كيلو البانيه تراوحت ما بين 195 لـ210 جنيهات للكيلو، والحمام الكذاب 95 جنيهًا، سعر كيلو الكبد الصافى 150 جنيهًا، وسعر كيلو الكبد والقوانص 140 جنيهًا، فضلًا عن شاورما الفراخ قطع 240 جنيهًا للكيلو، وسعر الشيش طاوق 165 جنيهًا للكيلو.

وتختلف أسعار الدواجن في محافظة أسوان عن المحافظات الأخرى فى الجانب البحرى ، نظرًا لبعد المحافظة وموقعها الجغرافي، لذا تعتمد الأسواق على البورصة اليومية للأسعار سواء في الارتفاع أو الانخفاض. 

تجدر الإشارة إلى أنه يتوافد العديد من الأهالي علي الأسواق الأسبوعية لشراء مستلزماتهم المتعددة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات، نظرًا لتناسب الأسعار بالنسبة لهم مقارنة بالأسواق المحلية الدائمة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

