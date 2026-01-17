أسعار الفراخ وكرتونة البيض في الأسواق اليوم السبت 17-1-2026

سجل سعر الفراخ اليوم السبت 17-1-2026 في بورصة الدواجن وللمستهلك على مستوى المحال والأسواق، تحديثات صباحية جديدة، حيث شهدت أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة حركات مختلفة طفيفة بين الصعود والهبوط.



أسعار الفراخ اليوم السبت 17-1-2026

تتراوح أسعار الفراخ البيضاء ما بين 67: 68 جنيهًا،

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو ما بين 95 و 96 جنيهًا للكيلو في البورصة،

سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 100 و120 جنيها.

سعر كيلو الفراخ الأمهات ما بين 55 و65 جنيهًا.

أسعار البانيه:

وتراوح سعر كيلو البانيه في محال التجزئة بين 200 و 210 جنيهات

سعر كرتونة البيض اليوم السبت 17-1-2026 ببورصة الدواجن

اسعار البيض اليوم

البيض الأحمر بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.

البيض الأبيض بين 115 و130 جنيهًا للكرتونة.

البيض البلدي بين 130 و150 جنيهًا للكرتونة.



اسعار الكتاكيت اليوم

أسعار الكتاكيت الساسو اليوم 8 جنيهات.

أسعار الكتاكيت الساسو بيور اليوم 9 جنيهات.

أسعار الكتاكيت البلدي اليوم 4 جنيهات.

أسعار الكتاكيت الهجين اليوم 6 جنيهات.

أسعار الكتاكيت جيل ثان اليوم 7 جنيهات.

أسعار الكتاكيت روزي بيور اليوم 6 جنيهات.

أسعار كتاكيت القاهرة للدواجن اليوم 22 جنيها.

أسعار كتاكيت نيوهوب إيجيبت اليوم 31 جنيها.

أسعار كتاكيت الوطنية اليوم 23 جنيها.

أسعار كتاكيت الوادي اليوم 20 جنيها.

أسعار كتاكيت العناني اليوم 29 جنيها.

أسعار كتاكيت مكة المكرمة أبيض اليوم 15 جنيها.

أسعار كتاكيت مكة المكرمة ساسو اليوم 12 جنيها.

أسعار كتاكيت نيوجين اليوم 34 جنيها.

أسعار كتاكيت القصبي اليوم 20 جنيها.