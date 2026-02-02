بتكلفة 2 مليون جنيه.. إنشاء مجمع مواقف بمدينة الحسينية بالشرقية ضمن أعمال الخطة الاستثمارية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للإطمئنان على إنتظام سير الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروعات التنموية والخدمية وإزالة أي معوقات لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ومن جانبه تابع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية أعمال إنشاء مجمع مواقف بمدينة الحسينية بإعتماد مالي قدره ٢ مليون جنيهاً وبنسبة تنفيذ وصلت ٤٠٪ ضمن أعمال الخطة الاستثمارية ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ وذلك في إطار خطة المركز لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في توفير الوقت والجهد وتحقيق الراحة للمواطنين.