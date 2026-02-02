قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الشرقية يٌوجه بإنهاء إجراءات تكافل وكرامة وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

التقي المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بأبناء المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية، ومُتحدي الإعاقة للإستماع إليهم وتلبية إحتياجاتهم.

أكد المحافظ أن خدمة أبناء المحافظة والإستماع إلى مطالبهم وشكواهم في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، ومساندة المواطن مسؤولية الجميع لا يمكن التقصير فيها قائلاً: نحن هنا لتلبية احتياجاتكم ونبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل الخدمات، وفقاً للإمكانات المتاحة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدد من أهالي المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية ومُتحدي الإعاقة من مختلف المراكز والمدن والقرى، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام حيث إستمع المحافظ إلى طلبات أهالينا من مراكز (الزقازيق – أبوحماد – أبو كبير- أولاد صقر – ديرب نجم ) ومدينة القرين، والتي تنوعت بين طلبات الحصول على فرصة عمل، إستخراج معاش تكافل وكرامة توفير سكن مناسب، أو صرف مساعدات عاجلة وشهرية وطلب تأسيس مشروعات صغيرة.

ومن جانبه أصدر المحافظ توجيهاته المباشرة والتي تضمنت توفير (٧) فرص عمل بالقطاع الخاص وفقاً للحالة الصحية والإجتماعية لكل حالة والإسراع في استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة والفيزا الخاصة بتكافل وكرامة للحالات المستحقة بعد التسجيل وصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد (٥) حالات لمدة تتراوح بين ٤إلى ٦ أشهر وفقاً للأبحاث الإجتماعية وإجراء بحث إسكان لحالة لدراسة إمكانية توفير سكن مناسب وذلك بعد إجراء الأبحاث الإجتماعية لهم وأسفرت عن إستحقاقهم لتلك المساعدات.

أكد المحافظ على أن "الجهاز التنفيذي يولي اهتمامًا كبيرًا بالإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، ونعمل جميعاً لتقديم أفضل الخدمات لهم، لأن كسب ثقة المواطنين هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه كل يوم".

وفي ختام اللقاء، دعا محافظ الشرقية أبناء المحافظة الراغبين في طرح مشكلاتهم خلال اللقاء الأسبوعي بالديوان العام التقدم بطلب رسمي لدى مكتب خدمة المواطنين موضحاً به تفاصيل المشكلة مُرفقاً بالمستندات اللازمة، علي أن تحديد موعد للمقابلة يوم الإثنين من كل أسبوع طبقاً لتاريخ التقديم.

الشرقية محافظ الشرقية الأسر الأولى بالرعاية ومُتحدي الإعاقة

