ارتفاع إنتاج قطاع التصنيع بمنطقة اليورو في يناير

ارتفع إنتاج قطاع التصنيع في منطقة اليورو في يناير وسط مؤشرات متباينة.

وبحسب وكالة بلومبرج، عاد إنتاج قطاع التصنيع في منطقة اليورو إلى النمو في يناير بعد انخفاض طفيف في ديسمبر، وفقًا لأحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو الصادرة عن مكتب مراقبة الإنتاج في منطقة اليورو (HCOB) اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو الصادر عن مكتب مراقبة الإنتاج في منطقة اليورو إلى 49.5 نقطة في يناير، مقارنةً بأدنى مستوى له في تسعة أشهر في ديسمبر عند 48.8 نقطة، مسجلاً بذلك الشهر الثالث على التوالي دون عتبة 50.0 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.. وعلى الرغم من بقائه في منطقة الانكماش، إلا أن الرقم الرئيسي يشير إلى تدهور طفيف فقط في ظروف قطاع التصنيع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي للإنتاج إلى 50.5 نقطة من 48.9 نقطة في ديسمبر، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، ومؤكدًا نمو الإنتاج للمرة العاشرة في 11 شهرًا، على الرغم من وصف هذا النمو بأنه يفتقر إلى الحيوية.

واستمرت الطلبات الجديدة في الانخفاض للشهر الثالث على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ، بينما انخفضت طلبات التصدير الجديدة بما يتماشى مع الاتجاه الذي بدأ في يوليو الماضي.