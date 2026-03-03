رفع مئات الأطنان من القمامة والمخلفات وإزالة تعديات بقري ومراكز بني سويف

واصلت الوحدات المحلية ببني سويف جهودها اليومية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الحاسم مع التعديات والإشغالات، وتحسين المظهر الحضاري بالشوارع والميادين، مع المتابعة المستمرة لملفات التصالح وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة.

ففي مركز ومدينة بني سويف، قامت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري بعقد اجتماع مع وحدة السكان و«1000 قائد متطوع سكاني» لمتابعة المبادرات المجتمعية، كما تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات بعدد من المناطق، شملت حي مقبل وشارع صفية زغلول وشارع حافظ وميدان مولد النبي وشارع عبد السلام عارف وكورنيش النيل وشارع أحمد عرابي والروضة وحاتم رشدي وحلمي الملط، إلى جانب تنفيذ أعمال قص وتقليم الأشجار بالمدخل البحري ورفع مخلفات حديقتي عابدين والشلال، كما تم إزالة وردم تعدٍ بعزبة كامل فرج و حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بقرية إبشنا، واسترداد قطعة أرض أملاك دولة بتل ناروز، فضلًا عن إزالة ورفع الإشغالات بشارع 23 يوليو والشوارع الجانبية أمام محطة القطار، ودهان البلدورات بشارع صلاح سالم.

وفي مركز ومدينة ناصر، نفذت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم حملة نظافة موسعة شملت شارع الجيش وشارع أبو بكر الصديق ومنطقة المنشية والشامية وكوبري الحشيش وكوبري المواشي ومصنع الثلج والسبخاية وعزبة إبراهيم باشا وشارع نهضة مصر وطريق السقاية وشارع مدرسة الشهيد محمد طه الساعي، حيث تم رفع 70 طنًا من المخلفات وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما تم المرور على المركز التكنولوجي لمتابعة ملف التصالح والتأكيد على تسهيل الإجراءات للمواطنين، إلى جانب متابعة أعمال البناء بملحق مدرسة الشهيد محمد رجب بقرية بهبشين، وأعمال الصرف الصحي وتوصيل شبكة الإنترنت الأرضي والغاز الطبيعي، والمرور على وحدة طب الأسرة بأشمنت وإعداد تقرير بالملاحظات، مع استمرار أعمال النظافة ورفع التراكمات بالقرى والتوابع.

وفي مركز ومدينة الفشن، التقى مدحت صلاح رئيس المركز عددًا من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم في قطاعات الكهرباء والتصالح في مخالفات البناء وإشغالات الطرق وتقنين أراضي أملاك الدولة، مع توجيه الجهات المختصة بسرعة بحث الشكاوى والعمل على حلها، كما تواصلت أعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بسمسطا، وتم صيانة كشافات الإنارة بالطريق الزراعي بين قرية الفنت الغربية والقضابي حتى نقطة تفتيش الفشن، مع مراعاة ترشيد الاستهلاك.

وفي مركز ومدينة ببا، تابع العميد أحمد علاء الدين أعمال المركز التكنولوجي ومنظومة العمل، كما تم المرور على شادر «أهلاً رمضان»، وتنفيذ أعمال نظافة مكثفة بعدد من الشوارع منها شارع بورسعيد بالمكنسة الآلية وشارع المستشفى وشارع المطحن وفابريقة ببا وشارع الجنينة وشارع فياض وشارع البوستة وشارع أمبابي وشارع الإسعاف وشارع معمل البرج وشارع مكة وشارع مجلي الوحش وشارع المشروع وشارع الموقف وشارع السنترال والشوارع الجانبية، مع تفريغ الحاويات الثابتة وتوريد أكثر من 65 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي بسمسطا، إلى جانب صيانة كشافات الإنارة بشارعي المستشفى والري، وري الأشجار بالمدخل الشرقي لقرية هلية، وصيانة كشافات الإنارة بقرية علي كيلاني، وتنفيذ حملات نظافة بقرى طرشوب وطنسا وسدس وقمبش بعدد من الطرق الرئيسية ومداخل القرى.

وفي مركز ومدينة سمسطا، قامت الوحدة المحلية برئاسة اللواء أسامة يونس بتوجيه حملة لرفع إشغالات الطريق العام بشوارع بورسعيد ومحمود سليمان والجلاء و26 يوليو، والتي أسفرت عن إزالة 317 حالة متنوعة، مع التحفظ على الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تمت متابعة ملفات المتغيرات المكانية ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة عدد من حالات التعدي زمام مازورا بحضور قوات الأمن.

وفي مركز ومدينة الواسطى، تابع علي يوسف تكثيف الحملات التموينية والبيطرية على الأسواق والمجازر والمحال التجارية والمخابز خلال شهر رمضان، حيث أسفرت الحملات عن تحرير محاضر لذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، ومخالفات بالمخابز البلدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، كما تم تنفيذ حملة إزالة تعدٍيات بعدد من القرى ، بالإضافة إلى معاينة المسجد الكبير بقرية الميمون لبحث تشغيل مكتبة إسلامية ومستوصف خيري ودار مناسبات، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.



