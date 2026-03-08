قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
كريم فؤاد ليس وحده.. نجوم الأهلي والكرة المصرية: «ترجع أقوى يا بطل»
بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات
دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وسط هجمات صاروخية ومسيرات يُزعم أنها قادمة من لبنان
فاينانشيال تايمز: واشنطن تواجه خطر صدمة نفطية وسط تصاعد التوتر مع إيران وتراجع الاحتياطي
جيش الاحتلال يعلن بدء موجة أخرى من الهجمات في جميع أنحاء إيران
إصابة 3 أشخاص وأضرار بجامعة في المحرق إثر سقوط شظايا صاروخية في البحرين
الإفتاء: العشر الأواخر من رمضان تبدأ ليلة الثلاثاء.. اغتنموا الفرصة
إعلام إيراني: انفجارات ضخمة في محيط مدينة يزد وسط البلاد
تقرير: واشنطن تبحث إرسال قوات خاصة أمريكية إلى إيران للسيطرة على اليورانيوم المخصب
لبس العيد صيفي ولا شتوي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في عيد الفطر 2026
في يومها العالمي.. المرأة المصرية قصة صمود وتمكين عبر العصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسمين الخطيب: عمرو سعد لم ينشغل سوى بفنه ولا عنده لجان ولا بيعمل مسابقات

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
أحمد إبراهيم

أكدت الإعلامية ياسمين الخطيب، أن النجم عمرو سعد لم يبالغ عندما تحدث أنه الأعلى أجرا وقيمة تسويقية، مشيرة إلى أنه يتمتع بموهبة وجماهيرية، ولا يشغله سوى فنه وما يقدمه للجمهور.

وكتبت ياسمين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "استكمالاً للبوست السابق.. لم أقصد الفنان عمرو سعد بكلامي، من قريب أو بعيد.. هذا الرجل بتعبير العوام (في حتة تانية)، من حيث الموهبة والجماهيرية. لم ينشغل سوى بفنه، ولم يلتفت لحروب السوشيال ميديا، ولا عنده لجان، ولا بيعمل مسابقات".

وتابعت "وعندما صرح بأنه الأعلى أجراً، لم يبالغ.. حقه.. فعلى حد علمي، ما تقاضاه عن مسلسله الأخير لم يتقاضاه نجم مصري حتى الآن"، في إشارة إلى مسلسل "إفراج" المعروض في رمضان 2026.

وكان النجم عمرو سعد احتفل بنجاح مسلسل "إفراج" ونشر عددا من الصور التي توثق بيانات ومؤشرات تصدر مسلسله نسب المشاهدات عبر صفحته على "فيسبوك"، وكتب: "لأول مرة ننشر التقارير المعتمدة مش المزورة وكنت أتمنى إن الشركات والمحطات تعلنها لإن ده في مصلحة الشغلانة والصناعة زي كل بلاد الدنيا اللي فيها صناعة دراما وسينما ولها تاريخ، وبكده نقفل الباب على المدعين اللي بيحاولوا يزوروا الحقايق اللي مستحيل إنكارها وصعب جدا إنك تضحك على الناس وتزيف وعيهم".

وهنأ المنتج أنور صادق الصباح -منتج مسلسل إفراج- عمرو بعد تصدر مسلسله قائمة المشاهدات في موسم دراما رمضان 2026، وتحقيقه نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات غير مسبوقة.

وشارك أنور الصباح الجمهور صورة لتحليل بيانات عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، تكشف نسب مشاهدات الأعمال الدرامية والبرامج التليفزيونية التي يتم عرضها طوال شهر رمضان المبارك، وبجانبها صورة للفنان عمرو سعد على الملصق الدعائي الخاص بالمسلسل، وكتب عليها "رقم واحد"، معلقا: "رقم 1 بالأرقام المعتمدة مش بالكلام".

مسلسل إفراج

مسلسل إفراج بطولة عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، عبدالعزيز مخيون، عمر السعيد، محسن منصور، حسن العدل، إخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل إفراج ياسمين الخطيب عمرو سعد الإعلامية ياسمين الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

منحة التموين

لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

محمد صلاح

محمد صلاح يتفوق على أسطورة مانشستر يونايتد برقم قياسي

الضحية

أوردر أحذية مش أكل .. مفاجأة في فيديو الدليفري الصادم | تفاصيل مثيرة وتصريحات خاصة

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تثير قلق الجمهور

كريم فهمي

الفنان كريم فهمي يكشف عن الأنسب لخلافة الخطيب في رئاسة الأهلي

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

ترشيحاتنا

فوائد النياسيناميد

يعالج الحبوب والتجاعيد .. اكتشف طريقة استخدام النياسيناميد

فول

هنتسحر ايه النهاردة .. فول بالعصفر وطعمية بالجبنة الكريمي

أرز بالبشاميل

مغذية ولذيذة .. طريقة عمل أرز بالبشاميل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي
السيارات الملاكي
السيارات الملاكي

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

بشرى
بشرى
بشرى

فيديو

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد