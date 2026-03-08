ياسمين الخطيب: عمرو سعد لم ينشغل سوى بفنه ولا عنده لجان ولا بيعمل مسابقات

أكدت الإعلامية ياسمين الخطيب، أن النجم عمرو سعد لم يبالغ عندما تحدث أنه الأعلى أجرا وقيمة تسويقية، مشيرة إلى أنه يتمتع بموهبة وجماهيرية، ولا يشغله سوى فنه وما يقدمه للجمهور.

وكتبت ياسمين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "استكمالاً للبوست السابق.. لم أقصد الفنان عمرو سعد بكلامي، من قريب أو بعيد.. هذا الرجل بتعبير العوام (في حتة تانية)، من حيث الموهبة والجماهيرية. لم ينشغل سوى بفنه، ولم يلتفت لحروب السوشيال ميديا، ولا عنده لجان، ولا بيعمل مسابقات".

وتابعت "وعندما صرح بأنه الأعلى أجراً، لم يبالغ.. حقه.. فعلى حد علمي، ما تقاضاه عن مسلسله الأخير لم يتقاضاه نجم مصري حتى الآن"، في إشارة إلى مسلسل "إفراج" المعروض في رمضان 2026.

وكان النجم عمرو سعد احتفل بنجاح مسلسل "إفراج" ونشر عددا من الصور التي توثق بيانات ومؤشرات تصدر مسلسله نسب المشاهدات عبر صفحته على "فيسبوك"، وكتب: "لأول مرة ننشر التقارير المعتمدة مش المزورة وكنت أتمنى إن الشركات والمحطات تعلنها لإن ده في مصلحة الشغلانة والصناعة زي كل بلاد الدنيا اللي فيها صناعة دراما وسينما ولها تاريخ، وبكده نقفل الباب على المدعين اللي بيحاولوا يزوروا الحقايق اللي مستحيل إنكارها وصعب جدا إنك تضحك على الناس وتزيف وعيهم".

وهنأ المنتج أنور صادق الصباح -منتج مسلسل إفراج- عمرو بعد تصدر مسلسله قائمة المشاهدات في موسم دراما رمضان 2026، وتحقيقه نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات غير مسبوقة.

وشارك أنور الصباح الجمهور صورة لتحليل بيانات عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، تكشف نسب مشاهدات الأعمال الدرامية والبرامج التليفزيونية التي يتم عرضها طوال شهر رمضان المبارك، وبجانبها صورة للفنان عمرو سعد على الملصق الدعائي الخاص بالمسلسل، وكتب عليها "رقم واحد"، معلقا: "رقم 1 بالأرقام المعتمدة مش بالكلام".

مسلسل إفراج

مسلسل إفراج بطولة عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، عبدالعزيز مخيون، عمر السعيد، محسن منصور، حسن العدل، إخراج أحمد خالد موسى.