جومانا مراد: كنت أبحث عن الاختلاف واللون الأزرق استنزفني عاطفيًا

جومانا مراد: اللون الأزرق استنزفني عاطفيًا

في تصريحات إذاعية حملت الكثير من الشجن والصدق أدلت الفنانة جومانا مراد عبر الهاتف مع الإعلامي كريم رمزي ببرنامجه هوليلة في 30 ليلة على راديو ميجا اف ام بتصريحات هامة وكشفت عن الوجه الآخر لمعاناتها في تجسيد شخصيتها بمسلسل اللون الأزرق الذي يكشف الصعوبة الذي يواجهها الأهالي مع مرض التوحد وأكدت جومانا أن العمل ليس مجرد دراما رمضانية بل هو صرخة في وجه المجتمع لتغيير المفاهيم المغلوطة حيث شددت على أن التوحد ليس مرضاً أبداً بل هو حالة من الاختلاف التي تستوجب الاحترام والتقدير مشيرة إلى أن هؤلاء الأطفال يحتاجون منا معاملة خاصة ورعاية من نوع مختلف تليق بتميزهم الفطري وطالبت المجتمع بضرورة فتح كل الأبواب المغلقة أمامهم ورعايتهم بشكل خاص.

وكشفت النجمة جومانا مراد عن الثمن النفسي الباهظ الذي دفعته لتقديم هذا الدور مؤكدة أن العمل استنزفها عاطفياً بشكل لا يمكن وصفه حيث أن الوقوف أمام طفل "مختلف" تطلب منها مجهوداً ذهنياً ونفسياً جباراً لكي تفهم مفاتيح التعامل معه وتكون على دراية كاملة بكل انفعالاته.

وأوضحت أن صعوبة الدور تكمن في كونه يتطلب حساسية مفرطة ودراسة سلوكية عميقة ورغم كل هذا التعب أكدت جومانا أنها في قمة سعادتها لارتباطها الوثيق بالشخصية وبالطفل المميز الذي شاركها البطولة حيث وصفت علاقتها به بأنها كانت المحرك الأساسي لوصول صدق المشاعر للجمهور الذي تفاعل مع كل تفصيلة في الأحداث.

جومانا مراد: التوحد ليس مرض

كشفت النجمة جومانا مراد عن كواليس وتفاصيل أحدث أعمالها الدرامية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كريم رمزي في برنامج هوليلة في 30 ليلة المذاع عبر راديو ميجا اف ام حيث أكدت أن ردود الأفعال التي وصلت إليها في الحلقات الأولى فاقت توقعاتها بكثير وأنها تشعر بالفخر لكونها جزءاً من هذا المشروع الإنساني الذي استطاع أن يلمس قلوب المشاهدين منذ اللحظات الأولى لعرضه في شهر رمضان المبارك.

وتحدثت جومانا عن سر المصداقية التي ظهرت على الشاشة مشيرة إلى أن الجمهور تفاعل بشكل مذهل مع قصتها مع الطفل المميز الذي يشاركها البطولة وقالت إن الناس صدقوا كل الأحداث وكأنها واقع يعيشونه وهو ما تعتبره أهم تعليق تلقته منذ بداية العمل لأن صدق الإحساس هو الذي يربط الممثل بالجمهور موضحة أنها أحبت شخصيتها في المسلسل وأحبت الطفل بشكل شخصي مما جعل المشاعر تخرج بعفوية ودون افتعال رغم الصعوبة البالغة في تنفيذ هذه المشاهد.

وفي ختام المداخلة وجهت جومانا مراد تحية حب وتقدير للمخرج سعد هنداوي على مجهوده الكبير في إدارة العمل وخروجه بهذه الصورة السينمائية الرائعة كما أثنت على كل النجوم المشاركين معها مؤكدة أن الجميع عملوا بروح الفريق الواحد وتحملوا ضغوطاً كبيرة من أجل إيصال رسالة العمل للناس وتمنت أن يظل المسلسل محفوراً في ذاكرة المشاهدين كعمل يخدم المجتمع ويناقش قضاياه بجرأة واحترام.

مسلسل "اللون الأزرق" يعرض حالياً ضمن منافسات رمضان 2026 ويتناول بعمق قضية التوحد وتأثيرها على المحيطين بالمصاب والعمل من إخراج سعد هنداوي وبطولة جومانا مراد وأحمد رزق ونجلاء بدر ونخبة من ألمع نجوم الدراما المصرية والعربية.