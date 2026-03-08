3300 مستفيد.. ثقافة المنوفية تنظم 106 أنشطة ثقافية وفنية خلال أسبوع

اعلن اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية أنه تم تنظيم 106 نشاط ثقافى وفنى بـ 27 موقع ثقافي بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لخدمة 3316 مستفيد وذلك خلال الفترة من 1 مارس وحتى 4 مارس الجارى.

وأوضح مدير مديرية الثقافة بالمحافظة إلى أن الإدارة العامة لثقافة المنوفية قامت بتنظيم تلك الأنشطة الثقافية بالتعاون مع 9 جهات ( التربية والتعليم ، التضامن الاجتماعي ، الوعي الاثرى ، الأوقاف ، منطقة الآثار الإسلامية بالمنوفية ،الشباب والرياضة ،الطب البيطرى، ، المحليات) ، وذلك بهدف الإرتقاء بالذوق العام وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين وتقديم الدعم والرعاية الشاملة لهم ، فضلا عن تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع المصري واكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية لذوي الهمم من أبناء المحافظة وتحقيق العدالة الثقافية بين فئات المجتمع و حماية وتعزيز التراث الثقافي .

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بالنهوض بقطاع الثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري، مشيدا بالدور الرائد والحيوي لوزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة في تشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين .