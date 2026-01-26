لتوزيعها في رمضان.. تجهيز وتعبئة 35 ألف كرتونة مواد غذائية بكفر الشيخ

بدأت جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ اطلاق فعاليات تجهيز وتعبئة كرتونة رمضان بهدف توزيع (35) ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة والأولى بالرعاية وذلك فى شهر رمضان المعظم.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بكفر الشيخ، أن الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي في جهود التنمية التي تشهدها المحافظة، مشيرًا إلى الدور المجتمعي البارز الذي تقوم به هذه المؤسسات في إطلاق المبادرات الإنسانية الهادفة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في شهر رمضان المعظم، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية قامت فى البداية باختيار الأصناف المقرر إضافتها في الكرتونة والكميات، ثم مرحلة عملية تعبئة وتغليف الأغذية في الكراتين المخصصة لها على ان تستمر الجمعية فى تعبئة الكرايتن، خلال الأيام المقبلة، للوصول الى كل عزب وقرى جميع مراكز كفر الشيخ.