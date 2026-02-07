هزتان أرضيتان تضربان إقليمي الحسيمةوأزيلال بالمغرب

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، مساء اليوم السبت، عن تسجيل هزتين أرضيتين بإقليمي الحسيمة وأزيلال.

وقال ناصر جبور مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء، إن الهزة الأرضية بإقليم الحسيمة كانت محسوسة بشكل قوي خلال الفترة الليلية وبلغت قوتها 3.8 درجات على سلم ريختر.



وذكر ناصر جبور أن الهزة كانت تحديدا في "أربعاء تاوريرت" التابعة لإقليم الحسيمة.



وأضاف أنه في وقت مبكر من صباح السبت وفي حدود الساعة السادسة، تم تسجيل هزة أرضية أخرى بإقليم أزيلال.



وأفاد مدير المعهد أن هذه الهزة كانت أقل قوة حيث بلغت 2.8 درجات، ولم يشعر بها السكان بشكل كبير.



وتم رصد عشرات الهزات الارتدادية الأخرى التي اتسمت بالضعف، حيث كانت قوتها أقل من درجتين ولم يشعر المواطنون في المناطق المعنية بحدوثها نهائيا.



وحول طبيعة هذه التحركات، أكد مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء أن الهزة المسجلة بالحسيمة تظل ضمن النطاق الطبيعي، لكون المنطقة تشهد نشاطا زلزاليا مستمرا منذ سنوات.



واستدرك المتحدث : "ما ميز الهزة هذه المرة هو الارتفاع النسبي في قوة الزلزال مقارنة بالهزات الضعيفة المعتادة".

وأكد جبور أن تسجيل هزات محسوسة من حين إلى آخر في هذه المناطق هو أمر اعتيادي ومتوقع، بالنظر إلى التاريخ الجيولوجي للمنطقة، مشددا على أنهم يواصلون مراقبة الوضع عن كثب لرصد أية تغيرات في مستويات النشاط الزلزالي المسجل حاليا.