حسن مصطفى مساعدًا لوزير الرياضة للتحول الاستراتيجي والاستدامة

أصدر جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتعيين الدكتور حسن مصطفى مساعدًا لوزير الشباب والرياضة للتحول الاستراتيجي والاستدامة، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز مفاهيم التنمية المستدامة وتطبيق استراتيجيات التحول المؤسسي بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية.

ويُعد الدكتور حسن مصطفى من الكفاءات البارزة في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، حيث يشغل منصب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CSR Egypt تحت مظلة العلامة التجارية Susplanet، والتي أسسها بهدف تعزيز التكامل بين مختلف الأطراف المعنية بالتنمية المستدامة، من خلال تبني الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالشراكات.

ويمتلك مصطفى خبرة واسعة كرائد أعمال، حيث نجح في تأسيس وتطوير عدد من الشركات الناشئة وتحويلها إلى نماذج أعمال ناجحة، مع تركيزه على تنمية الإيرادات، وبناء قواعد عملاء قوية، والتخطيط الاستراتيجي، وبناء العلامات التجارية، إلى جانب إدارة الأزمات وتقديم حلول مبتكرة في مجالات التسويق وصناعة الأفكار.

كما أسس وتولى قيادة عدد من الكيانات والمبادرات المهمة، من بينها شركة CSR Arabia، والملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة منذ عام 2015، والملتقى السنوي لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر منذ عام 2018، بالإضافة إلى قمة مصر لحلول الأعمال التي انطلقت عام 2022.

وشغل الدكتور حسن مصطفى سابقًا منصب مساعد وزير التضامن الاجتماعي للاستثمار وإدارة الأصول وتنمية الموارد حتى يوليو 2024، إلى جانب خبراته في مجال العلاقات العامة والاتصالات، حيث ترأس مجلس إدارة شركات IMC وPOD Egypt، كما قام بتأسيس شركة STP Communications وتولى رئاستها التنفيذية.

وعلى الصعيد الأكاديمي، حصل حسن مصطفي على درجة الماجستير في التخطيط للتنمية المستدامة من المعهد القومي للتخطيط، كما نال درجة الدكتوراه في إدارة الأزمات والمخاطر من جامعة القاهرة، وعمل محاضرًا في مجالي الإعلام والتنمية المستدامة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم مسارات التحول الاستراتيجي، وتعزيز ممارسات الاستدامة داخل مختلف قطاعاتها، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وبناء قدرات مؤسسية أكثر كفاءة وابتكارًا.