محافظ المنوفية يفاجئ صوامع قويسنا لمتابعة انتظام عملية توريد محصول القمح

في ساعات مبكرة من صباح اليوم ، فاجئ اللواء الغريب محافظ المنوفية صوامع قويسنا لمتابعة انتظام عملية توريد محصول القمح داخل صوامع قويسنا.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لموسم توريد القمح والوقوف على معدلات الإستلام الفعلية لتقديم التيسيرات اللازمة للمزارعين، بحضور هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

واستمع محافظ المنوفية إلى شرح مفصل عن ألية العمل ومراحل استلام القمح ومعدلات الإستلام، مؤكداً أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن داخل صوامع قويسنا بلغ نحو 30 ألف طن من القمح ضمن المستهدف الكلي للمحافظة خلال موسم التوريد الحالي، فيما تفقد المحافظ الصومعة وآلية توريد القمح مروراً بفحص درجة النقاوة وأعمال الوزن والمعاينة.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تزويد ساعات العمل داخل صوامع الاستلام والعمل بنظام الورديات على مدار اليوم خلال موسم توريد القمح، بما يساهم في تسريع معدلات الاستلام ومنع تكدس السيارات وتيسير الإجراءات أمام المزارعين والموردين.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار التنسيق الكامل بين مديريات التموين والزراعة وكافة الجهات المعنية، مع الالتزام بإجراءات السلامة المهنية وتأمين مواقع التخزين حفاظًا على المحصول والعاملين بما يعزز ثقة المزارعين في منظومة التوريد الحكومية ويشجعهم على الاستمرار في دعم جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح ،مؤكداً حرص الدولة على دعم المزارعين وتوفير مناخ مناسب لتشجيعهم على توريد أكبر كميات ممكنة من القمح بإعتبار ملف توريد القمح أحد أهم محاور تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.