محافظ المنوفية يفاجئ مجزر قويسنا و مخبزًا بلدياً لمتابعة منظومة العمل |صور

فاجأ اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية احد المخابز البلدية بمركز ومدينة قويسنا ، وذلك في إطار جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة انتظام منظومة العمل والتأكد من جودة رغيف الخبز ومدي الالتزام بالاشتراطات الصحية .

حيث حرص المحافظ بنفسه على الاطمئنان من مدى الالتزام بوزن وجودة رغيف الخبز وعدم التلاعب بحقوق المواطنين ، موجهاً بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على كافة المخابز واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

كما فاجأ محافظ المنوفية ، مجزر قويسنا لمتابعة مستوى الأداء والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واستمع إلى شرح تفصيلي من مدير المجزر عن آلية العمل ونظام التشغيل واستقبال الحالات وطرق الذبح الآمنة بداية من استقبال الذبيحة مروراً بكافة المراحل النهائية المختلفة واتباع الطرق الوقائية وفي حالة اصابتها بأي أمراض يتم إعدامها واتخاذ الاجراءات اللازمة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين

مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة المجازر والالتزام الكامل بمعايير النظافة العامة والتعامل الآمن مع المخلفات ،مشيرا إلى أهمية الدور الرقابي لمديرية الطب البيطري سواء من خلال التواجد الفعلي داخل المجازر أو من خلال شن الحملات التفتيشية على الأسواق ومحال بيع اللحوم لضمان جودة المعروض ، والتشديد بمنع أي حالات ذبح خارج المجازر الرسمية أو تداول لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.