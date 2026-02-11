الإصلاح والنهضة: تفعيل المجالس المحلية يحسن الخدمات ويقلل البيروقراطية

قال اللواء أحمد جوهر، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة للتنمية المحلية، إن استكمال مؤسسات الجمهورية الجديدة لا يقتصر على تشكيل الحكومة أو إنجاز الاستحقاقات النيابية، بل يرتكز بالأساس على تمكين المواطن ووضعه في قلب عملية البناء، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي أكدت أن الإنسان هو محور التنمية وغايتها.

وأوضح جوهر، في بيان له، أن الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس الشعبية المحلية يمثل الحلقة الأهم المتبقية في البناء المؤسسي، باعتبار المحليات المساحة الأقرب للمواطن والأداة الطبيعية للرقابة الشعبية على أداء وحدات الإدارة المحلية، بما يحقق مشاركة حقيقية في متابعة الخدمات وضبط الأداء التنفيذي.

وأكد أن تفعيل المجالس المحلية عبر قانون واضح يمنحها صلاحيات حقيقية ويضمن الكفاءة والنزاهة سيؤدي إلى تحسين الخدمات، وتقليل البيروقراطية، وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، مشددًا على أن استكمال هذا الاستحقاق ضرورة أساسية لترجمة رؤية الجمهورية الجديدة إلى واقع ملموس في الشارع والقرية والحي.