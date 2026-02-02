عباس يحدد مواعيد انتخابات المجلس الوطني وفتح والمجالس المحلية في فلسطين

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يدعو فيه الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات إلى المشاركة في انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني يوم 1 نوفمبر 2026.

وينص المرسوم على إجراء الانتخابات حيثما أمكن داخل فلسطين وخارجها لضمان أوسع مشاركة ممكنة، على أن تُجرى وفق التمثيل النسبي الكامل لضمان عدالة التمثيل لجميع مكونات الشعب الفلسطيني، مع تولي لجنة الانتخابات المركزية الإشراف الكامل على العملية الانتخابية.



وفي سياق متصل، أصدر الرئيس عباس قرارا بتحديد موعد انعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في رام الله بتاريخ 14 مايو 2026، يأتي ذلك بعد أن أصدر مجلس الوزراء سابقا قرارا بتحديد موعد انتخابات الهيئات المحلية في فلسطين يوم 25 أبريل 2026.