طلب إحاطة من النائب حازم حمادي لسرعة إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية
الطريق إلى المونديال يبدأ بالشباب.. حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات |تفاصيل
برعاية الرئيس السيسي وحضور الإمام الأكبر.. الأزهر يعقد مؤتمرا دوليا لدعم حقوق المرأة
ألمانيا تدعو لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
مستقبل النادي أهم.. «شوبير» يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي
روسيا تدعو جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الزمالك يرفع شعار «لا للرحيل المجاني» في ميركاتو الشتاء
الأهلي يتحمل تكاليف إعارة جراديشارد في الدوري المجري
رسائل للمُرشحين| اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تعقد مؤتمراً صحفياً مهماً.. اليوم
آخر موعد 5 فبراير.. سجل بياناتك على رابط استمارة الثانوية العامة 2026
الهند: 4 مدارس في العاصمة نيودلهي تتلقى تهديدات إلكترونية بوجود قنابل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فلسطين تطالب بمواقف دولية صارمة ضد استهداف "الأونروا"
أ ش أ

أكد نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، أن الحملة الإسرائيلية المسعورة على مؤسسات وكالة "الأونروا" في فلسطين تهدد بوقف العمل الإنساني لهذه المؤسسات تجاه قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني.

وثمن الشيخ، في تصريح اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، مواقف العديد من دول العالم التي أدانت هذه الحملة، وطالبت إسرائيل بوقف إجراءاتها فورا، مطالباً بقية الدول الشقيقة والصديقة باتخاذ مواقف وإجراءات صارمة تجاه الحكومة الإسرائيلية التي تستمر في إجراءاتها الاحتلالية من هدم وتدمير وإرهاب المستوطنين ومصادرة الأموال والاستمرار بالاستيطان والاستيلاء على الأراضي وتعذيب الأسرى، في تحد صارخ للأعراف والقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية والهيئات والمنظمات الإنسانية والحقوقية.

وأضاف: على العالم أن يصرخ في وجه حكومة الاحتلال "كفى"، لا مجاملة ومحاباة لهذا الاحتلال.

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

كامويش

لاعب غريب.. أول تعليق من مدرب كامويش السابق بعد أنباء انتقاله للأهلي

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

محمد صلاح

قذيفة صلاح تنهي الصيام وتكتب التاريخ.. الفرعون يتفوق على إبراهيموفيتش وشيفتشينكو

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر يدين جريمة كراهية استهدفت أسرة مسلمة في مدينة ستوكبورت البريطانية

د. نظير عياد مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية للطلاب الإندونيسيين: أنتم الشريحة الأكبر بين الدارسين في جامعة الأزهر

الفريق الطبي مع رئيس جامعة الأزهر

إنجاز طبي غير مسبوق بمستشفى الزهراء ينقذ طفلا من تشوه معقد

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

