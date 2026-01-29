فلسطين تطالب بمواقف دولية صارمة ضد استهداف "الأونروا"

أكد نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، أن الحملة الإسرائيلية المسعورة على مؤسسات وكالة "الأونروا" في فلسطين تهدد بوقف العمل الإنساني لهذه المؤسسات تجاه قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني.

وثمن الشيخ، في تصريح اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، مواقف العديد من دول العالم التي أدانت هذه الحملة، وطالبت إسرائيل بوقف إجراءاتها فورا، مطالباً بقية الدول الشقيقة والصديقة باتخاذ مواقف وإجراءات صارمة تجاه الحكومة الإسرائيلية التي تستمر في إجراءاتها الاحتلالية من هدم وتدمير وإرهاب المستوطنين ومصادرة الأموال والاستمرار بالاستيطان والاستيلاء على الأراضي وتعذيب الأسرى، في تحد صارخ للأعراف والقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية والهيئات والمنظمات الإنسانية والحقوقية.

وأضاف: على العالم أن يصرخ في وجه حكومة الاحتلال "كفى"، لا مجاملة ومحاباة لهذا الاحتلال.