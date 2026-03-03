قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصًا في الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب الكبرى
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
صفقة تاريخية تهز عالم الرياضة.. بدلة يوتا ليردام تسحق رقم رونالدو القياسي| إيه الحكاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بسبب مشروب طاقة.. وفاة طفـ.لة وتحويل 4 آخرين لمركز السموم بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة، منذ قليل، متأثرة بحالة تسمم غذائي عقب تناولها مشروب طاقة داخل منزل أسرتها بقرية تابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، فيما جرى تحويل أربعة أطفال آخرين إلى مركز علاج السموم بجامعة أسيوط لتلقي الرعاية الطبية .

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوفاة طفلة نتيجة حالة تسمم غذائي، وتحويل أربعة أطفال آخرين لتلقي العلاج خارج المحافظة. وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من الفحص تدهور الحالة الصحية للطفلة بشرى دياب محمود، 3 أعوام، بعد تناولها مشروب طاقة بمنزلها في قرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة، ما أدى إلى وفاتها منذ قليل، بينما قررت مستشفى الفرافرة المركزي تحويل باقي الأطفال الأربعة المصابين إلى مركز السموم بأسيوط نظرًا لخطورة حالتهم الصحية.

تعود أحداث الواقعة إلى مساء الاثنين، حيث أصيب 5 أطفال بحالة تسمم غذائي عقب تناولهم مشروب طاقة داخل منزلهم. وهم: حذيف عبد الرحمن فتحي (عامان)، وشقيقته سارة (4 أعوام)، وآدم دياب محمود (6 أعوام)، وشقيقته بشرى دياب محمود (3 أعوام) التي توفيت، وشقيقهما محمود دياب (10 أعوام).

ووفق أقوال أولياء أمورهم في بلاغهم إلى مستشفى الفرافرة المركزي، تعرض الأطفال لحالة تسمم غذائي حادة عقب تناول مشروب طاقة داخل منزلهم بقرية اللواء صبيح، وكانت حالتهم الصحية سيئة عند وصولهم إلى المستشفى.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيقات، للوقوف على ملابسات تناول مشروب طاقة داخل القرية وتحديد المسؤوليات القانونية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد حادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

جماهير الاهلي

أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

الأهلي وبيراميدز

المحكمة الرياضية الدولية تستعد للحكم في شكوى سحب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

خاتم ذكي

يغنيك عن سمارت واتش وبسعر لا يصدق.. إليك أفضل خاتم ذكي في 2026

تحديث HyperOS 3.1

هايبر او اس HyperOS 3.1.. شاومي تُنهي اختبار التحديث وتستعد للإطلاق الرسمي بهذه المزايا

السيارات الصينية

جيل زد الأمريكي مستعد للسيارات الصينية أكثر من آبائهم.. ما السبب

بالصور

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

لمرضى القولون في رمضان.. أفكار إفطار خفيفة تقلل الانتفاخ والتقلصات

أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان
أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان
أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان

طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد