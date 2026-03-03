بسبب مشروب طاقة.. وفاة طفـ.لة وتحويل 4 آخرين لمركز السموم بالوادي الجديد

لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة، منذ قليل، متأثرة بحالة تسمم غذائي عقب تناولها مشروب طاقة داخل منزل أسرتها بقرية تابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، فيما جرى تحويل أربعة أطفال آخرين إلى مركز علاج السموم بجامعة أسيوط لتلقي الرعاية الطبية .

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوفاة طفلة نتيجة حالة تسمم غذائي، وتحويل أربعة أطفال آخرين لتلقي العلاج خارج المحافظة. وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من الفحص تدهور الحالة الصحية للطفلة بشرى دياب محمود، 3 أعوام، بعد تناولها مشروب طاقة بمنزلها في قرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة، ما أدى إلى وفاتها منذ قليل، بينما قررت مستشفى الفرافرة المركزي تحويل باقي الأطفال الأربعة المصابين إلى مركز السموم بأسيوط نظرًا لخطورة حالتهم الصحية.

تعود أحداث الواقعة إلى مساء الاثنين، حيث أصيب 5 أطفال بحالة تسمم غذائي عقب تناولهم مشروب طاقة داخل منزلهم. وهم: حذيف عبد الرحمن فتحي (عامان)، وشقيقته سارة (4 أعوام)، وآدم دياب محمود (6 أعوام)، وشقيقته بشرى دياب محمود (3 أعوام) التي توفيت، وشقيقهما محمود دياب (10 أعوام).

ووفق أقوال أولياء أمورهم في بلاغهم إلى مستشفى الفرافرة المركزي، تعرض الأطفال لحالة تسمم غذائي حادة عقب تناول مشروب طاقة داخل منزلهم بقرية اللواء صبيح، وكانت حالتهم الصحية سيئة عند وصولهم إلى المستشفى.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيقات، للوقوف على ملابسات تناول مشروب طاقة داخل القرية وتحديد المسؤوليات القانونية.