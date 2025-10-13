وفاء عامر: حسام حسن باور المنتخب.. والكل سعيد بتأهلنا للمونديال

أعربت الفنانة وفاء عامر عن فرحتها الكبيرة بتأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات بطولة كأس العالم.

وقالت وفاء عامر في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور، تقديم الإعلامي خالد الغندور: "سعيدة جدًا بتأهل المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم، أنا أهلاوية جدًا وزوجي ونجلي يعشقون الزمالك، وكلنا اليوم سعداء بتأهل الفراعنة".

وأكدت: "اليوم مفيش أهلي وزمالك، كلنا خلف المنتخب وسعداء بتأهل منتخب مصر لكأس العالم وسعداء جدًا".

وواصلت الفنانة وفاء عامر: "رسالتي للعميد حسام حسن أنت نوارة المنتخب الوطني وحماسك وتشجيعك دائمًا هما "الباور" للمنتخب الوطني واللاعبين".

واختتمت: "محمد صلاح أنت فخر العرب ومصر وأتمنى له دائمًا التوفيق والنجاح".