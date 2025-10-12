قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس تُؤكد صعوبة مفاوضات المرحلة الثانية واستعدادها لمواجهة العدوان
أسامة نبيه: منتخب الشباب ميقدرش يكسب اليابان ونيوزيلندا.. لهذه الأسباب
المدرب الصربي حسم الأمر.. زوران مانولوفيتش يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لتولي مهمة تدريب الفريق
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي فى السوبر الأفريقى
انفراجة مرتقبة في صفقة التبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية خلال ساعات|تفاصيل
وزير الخارجية الأسبق: النظام الدولي مبني على صفقة سياسية بعد الحرب العالمية الثانية|فيديو
مصرع 16 شخصًا في انفجار مصنع ذخيرة بولاية تينيسي الأمريكية
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يثمن جهود مصر وقطر وتركيا لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة
مدرب منتخب الشباب يكشف أسباب الخروج من المونديال ويُهاجم لائحة اللعب النظيف
تعرّف على مجموعة منتخب مصر في كأس العرب
أمريكا تهدد بريطانيا بوقف تبادل المعلومات بسبب قضية تجسس لصالح الصين
الاتحاد الأرجنتيني يستبعد «إنزو فرنانديز» نجم تشيلسي الإنجليزي من معسكر منتخب بلاده.. لهذا السبب
هشام يكن: فخورون بحسام حسن.. وحسن شحاتة معلم في كل مكان

رباب الهواري

أعرب هشام يكن، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن سعادته الكبيرة بما حققه منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن المدير الفني، بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ما قدمه الجهاز الفني خلال التصفيات يستحق كل التقدير.

قال يكن، خلال تصريحاته لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة «صدى البلد»: «كلنا سعداء بما حققه حسام حسن مع المنتخب، لأنه أعاد الروح والقتال للاعبين، ووضع بصمته بوضوح في الأداء والنتائج، وتأهلنا للمونديال إنجاز مستحق بكل المقاييس».

وأضاف نجم الزمالك السابق: «الراحل محمود الجوهري كان مدربًا استثنائيًا وسابق عصره في الفكر والتخطيط، كان لديه رؤية متكاملة لكرة القدم، ووضع أسس الاحتراف الحقيقي للمنتخب واللاعبين المصريين».

وتابع يكن حديثه عن حسن شحاتة قائلًا: «حسن شحاتة مدرسة خاصة في التدريب، فهو معلم داخل وخارج الملعب، ويملك شخصية قوية وحكمة كبيرة، وهذا سر نجاحه مع المنتخب وتحقيقه البطولات المتتالية».

اختتم حديثه مؤكدًا أن ما حققه هؤلاء الرموز الثلاثة «الجوهري، شحاتة، وحسام حسن» يمثل تاريخًا من العطاء والتأثير في كرة القدم المصرية لا يمكن نسيانه.
 

