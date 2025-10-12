هشام يكن: فخورون بحسام حسن.. وحسن شحاتة معلم في كل مكان

أعرب هشام يكن، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن سعادته الكبيرة بما حققه منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن المدير الفني، بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ما قدمه الجهاز الفني خلال التصفيات يستحق كل التقدير.

قال يكن، خلال تصريحاته لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة «صدى البلد»: «كلنا سعداء بما حققه حسام حسن مع المنتخب، لأنه أعاد الروح والقتال للاعبين، ووضع بصمته بوضوح في الأداء والنتائج، وتأهلنا للمونديال إنجاز مستحق بكل المقاييس».

وأضاف نجم الزمالك السابق: «الراحل محمود الجوهري كان مدربًا استثنائيًا وسابق عصره في الفكر والتخطيط، كان لديه رؤية متكاملة لكرة القدم، ووضع أسس الاحتراف الحقيقي للمنتخب واللاعبين المصريين».

وتابع يكن حديثه عن حسن شحاتة قائلًا: «حسن شحاتة مدرسة خاصة في التدريب، فهو معلم داخل وخارج الملعب، ويملك شخصية قوية وحكمة كبيرة، وهذا سر نجاحه مع المنتخب وتحقيقه البطولات المتتالية».

اختتم حديثه مؤكدًا أن ما حققه هؤلاء الرموز الثلاثة «الجوهري، شحاتة، وحسام حسن» يمثل تاريخًا من العطاء والتأثير في كرة القدم المصرية لا يمكن نسيانه.

