خطوات التقديم والشروط المعتمدة لحج القرعة 2026
ملحقش يفرح.. اللحظات الأخيرة في حياة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسي: 300 وسيلة إعلامية دولية تتولى تغطية قمة السلام في شرم الشيخ
"قلادة النيل" الأرفع.. قائمة الشرف التي انضم إليها ترامب بأمر من الرئيس السيسي
أحمد موسى : ترامب اختار القاهرة لتوقيع اتفاقية السلام تأكيدا لدور مصر والرئيس السيسي
الإحتلال يطلق النار على الفلسطينيين قرب سجن عوفر ويصيب شابا في فخذه
تفوق على العظماء.. محمد صلاح يرسخ مكانته بين أساطير الكرة الإنجليزية والإفريقية
أحمد موسي: ترامب يزور مصر لأول مرة.. و23 دولة تشارك فى قمة شرم الشيخ للسلام
شوبير يكشف فرمان من ييس توروب قبل مواجهة إيجل نوار في دوري الأبطال
بدء تحرك حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
الاتحاد الدولي للصناعات الدوائية يشيد بالتجربة المصرية في الصحة الوقائية ويصفها بـ«النموذج المشرق»
أخبار البلد

وزير الري: نبذل جهودا كبيرة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي

أمل مجدى

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة في مجال التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ورؤية الوزارة نحو التوسع في تنفيذ محطات لامركزية لمعالجة مياه الصرف الزراعي على امتداد شبكة المصارف الزراعية، مع دراسة إعداد خطة إستراتيجية للتعامل مع ملوحة مياه الصرف الزراعي.

وأعرب سويلم  في كلمته خلال جلسة "المجلس الاستشارى المصري الهولندي"، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه عن تقديره للجانب الهولندي على تاريخ التعاون الطويل مع مصر في مجال المياه، والحوارات البناءة بين البلدين في مجال إدارة الموارد المائية.
  
وأشار إلى قيام وزارة الري بإعداد وتدريب الكوادر البشرية بها لتطبيق مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0) مشيرًا إلى اعتماد الوزارة على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه في مصر مثل الاعتماد على صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي بالدرون لتسهيل متابعة كافة عناصر المنظومة المائية.
  
واستعرض الوزير موقف توقيع اتفاق الاستفادة من المنحة المقرر توقيعها بين الوزارة ومنظمة Invest International الهولندية لعمل دراسة جدوى حول تحديد النقاط الساخنة على شاطئ البحر المتوسط، والتي سيتم حمايتها باستخدام تقنيات "التغذية بالرمال"، مشيرًا إلى أهمية هذه الدراسة، في ظل التوجه لاستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة واستكشاف النظم الحديثة لحماية الشواطئ المصرية.
  
يذكر أن أسبوع القاهرة الثامن للمياه يعقد هذا العام تحت عنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.
  
ويتم تنظيم أسبوع المياه في القاهرة سنويًا، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميًا، فضلا عن دفع الأجندة المشتركة في مجال المياه.

وزارة الري وزير الري الري والموارد المائية

