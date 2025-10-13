إصابة شخصين فى تصادم سيارة مع دراجة بخارية بالغردقة

أصيب شخصان، في حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية بمنطقة الشهر العقاري حفر الباطن.كانت غرفة عمليات مديرية الصحة بالبحر الأحمر، تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة مع دراجة بخارية، بمنطقة الشهر العقاري شمال الغردقة.



علي الفور تم الدفع بسيارتين للإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.