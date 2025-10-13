قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

أصيب 3 أشخاص بينهم طفلين في حادث مروري، اليوم الاثنين، بقرية تابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي. 


وبالفحص تبين تصادم دراجتين ناريتين أمام مقر الوحدة الصحية لقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة، مما أسفر عن إصابة كل من، أحمد محمود أحمد، 17 عامًا، رمضان عبد الرشيد السيد،  54عامًا، بلال ياسر جلال، 17 عامًا وجميعهم مقيمون بمركز الفرافرة. 
 

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما دفعت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بمعدات بالتعاون مع وحدة مرور المركز لرفع آثار الحادث من الطريق العمومي بقرية الكفاح.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد حادث

بالصور

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

