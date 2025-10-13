نتنياهو: صنعنا اتفاقيات إبراهيم وسنفعلها مرة أخرى

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهم صنعوا اتفاقيات إبراهيم وسيفعلونها مرة أخرى.

وتابع نتنياهو، خلال خطابه في الكنيست: جميع قادة هجوم ٧ أكتوبر قتلوا ومن بينهم السنوار وهنية.

وأضاف نتنياهو موجها حديثه للرئيس الأمريكي، عاد كل مخطوفينا الأحياء بفضل جهودك ومساعيك.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه تلقى دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور مؤتمر يُعقد اليوم في مصر.

وشكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على الدعوة، لكنه قال إنه لن يتمكن من الحضور نظرًا لقرب موعد المؤتمر من بداية العيد.

وشكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على جهوده في توسيع دائرة السلام من خلال القوة.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حظي بترحيب واسع من مختلف الأطراف، مشيرًا إلى أن الجميع يشعر بالارتياح ويدعم هذا الاتفاق الذي وضع حدًا للحرب الأخيرة في القطاع.

وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها عقب وصوله إلى تل أبيب اليوم الإثنين، أن الحرب في غزة انتهت رسميا، مؤكدا: "لولا استهدافنا للمنشآت النووية الإيرانية، لما عمّ هذا الشعور بالفرح الآن".

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن "حرب غزة هي الحرب الثامنة التي أنهيناها، وأنا أجيد حل الحروب وإحلال السلام وهذا شرف عظيم لي".

وأضاف: "ربما جائزة نوبل كانت للإنجازات المتعلقة بعام 2024، كل ما فعلته عام 2025 لم أقم به للحصول على الجائزة فقط.. وما قمت به كان لأجل تحقيق السلام وإنقاذ حياة الملايين".

وتطرق الرئيس الأميركي، خلال مؤتمر صحفي على متن طائرته إلى علاقته برئيس الوزراء الإسرئيلي بنيامين نتنياهو قائلا: "رشحني لجائزة نوبل للسلام التي كان ينبغي أن أحصل عليها، نتنياهو رئيس فترة حرب وقام بعمل مذهل، أعتقد أنه كان رجلا مناسبا لهذا الوقت".