لحظة استقبال الرئيس السيسي قادة العالم.. صور
ترامب: هذا فجر لشرق أوسط جديد.. ودول جديدة ستنضم للمعاهدات الإبراهيمية
ترامب: سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا
قبل ياسر جلال.. نجوم الفن تحت قبة البرلمان
ترامب: شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء
قاطعا ترامب.. طرد عضوي الكنيست أيمن عودة وعوفر كاسيف من قاعة الكنيست
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية
محافظات

بعد إغلاق بوابة مدرسة ابتدائي بالحديد.. شركة المياه ترد والتعليم: سنجد البديل

اغلاق بوابة مدرسة في المنوفية
اغلاق بوابة مدرسة في المنوفية
مروة فاضل

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية بيانًا ردت فيه على ما أثير بشأن إغلاق بوابة مدرسة ابتدائية بقرية ميت بره التابعة لمركز قويسنا بالحديد.

وأوضحت الشركة أن البوابة المشار إليها تفتح على ملكية خاصة بعملية مياه ميت بره، مشيرةً إلى أن مدير المدرسة قام أكثر من مرة بتجميع تقضيب الأشجار والقمامة وإشعال النيران فيها خلف تلك البوابة فوق كابل كهرباء جهد عالٍ، مما تسبب في تعطيل العمل داخل وحدة الإيرادات، إذ اضطر الموظفون إلى مغادرة أماكن عملهم بسبب الدخان الكثيف، وهو ما دفع الشركة إلى تحرير محضر ضبطية قضائية ضده بعد التنبيه عليه أكثر من مرة دون جدوى. 

وأضاف البيان أن مدير المدرسة تعدى على أملاك الشركة بكسر الأقفال الخاصة بالبوابة التابعة لملحقات العملية، في محاولة لافتعال مشكلات مع العاملين بالشركة عقب تحرير المحضر الأول له، ما استدعى تحرير محضر آخر بتهمة الإتلاف.

 وبيّن البيان أنه تم وضع عرائس حديدية على ملكية العملية حفاظًا على أرواح الأطفال من مخاطر انفجار كابل الكهرباء، لكونه دائم الأعطال ويمثل خطرًا على الأرواح، موضحًا أن الكابل يقع خلف بوابة المدرسة ويغطي مساحة تبلغ نحو ٣×٤ أمتار. 

ومن جانبه، صرح الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، بأنه تم بالتوافق مع شركة المياه إغلاق إحدى البوابات الخاصة بمدرسة ميت بره الابتدائية التابعة لإدارة قويسنا التعليمية، مؤكدًا أنه سيتم فتح باب بديل للمدرسة خلال المرحلة المقبلة. 

وكان أهالي قرية ميت بره قد فوجئوا بإغلاق إحدى بوابات المدرسة الابتدائية بالحديد، مؤكدين أن أطفالهم كانوا يخرجون من هذا الباب، وأن إغلاقه يمثل ضررًا على أبنائهم.

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

دونالد ترامب

أقصر زيارة لرئيس أمريكي لإسرائيل.. ترامب في تل أبيب 4 ساعات قبل قمة شرم الشيخ

المتهم

أوهم ضحاياه بالإشتراك فى برامج مسابقات.. القبض على نصاب بالقاهرة

المتهمون

بسبب أولوية المرور .. مشاجرة بالحجارة في حلوان

ارشيفية

مجلس وزراء الداخلية العرب يحتفل باليوم العالمي للحد من الكوارث

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

