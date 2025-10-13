قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قادة مصر وأمريكا وقطر وتركيا يوقعون على وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء حرب غزة
ترامب: قمة شرم الشيخ يوم عظيم للشرق الأوسط.. والجميع سعيد بإنهاء حرب غزة
بعد مرافقة طائرات حربية للطائرة الرئاسية.. مساعد ترامب يوجه الشكر لمصر
في قمة شرم الشيخ.. الرئيسان السيسي وترامب يوقعان اتفاق إنهاء الحرب في غزة
ترامب عن السيسي: أنا هنا مع صديقي القائد القوي والرئيس والجنرال
حقق السلام.. دونالد ترامب: الرئيس السيسي عظيم ورائع وقوي
جات الملوك| ياسمين عبد العزيز تتغنى بالرئيس السيسي بسبب قمة السلام
أحمد حسام عوض: شباب مصر يثق في قيادة الرئيس السيسي لقاطرة السلام والتنمية
تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر
قبل مواجهة إسرائيل.. جاتوزو: عودة السلام لغزة تبعث الأمل.. وتدريب إيطاليا حلم العمر
أشرف سنجر: إرادة مصر والرئيس السيسي حفزت ترامب لإيجاد مبادرة لإنهاء الحرب في غزة
خطوات لإرجاع الفيزا لو اتسحبت في الماكينة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان محطة تنقية مياه الشرب والممشى السياحي

وزير الإسكان ومحافظ أسيوط
وزير الإسكان ومحافظ أسيوط
آية الجارحي

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولتهما اليوم بتفقد محطة تنقية مياه الشرب وأعمال الطرق والمحاور والممشى السياحي ومشروع المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بمدينة أسيوط الجديدة، لمتابعة معدلات التنفيذ، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، وجهاز المدينة.

وبدأ وزير الإسكان ومحافظ أسيوط، جولتهما بمدينة أسيوط الجديدة بتفقد محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة، حيث تُعد محطة مياه مدينة أسيوط الجديدة من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تخدم المدينة وتلبي احتياجاتها الحالية والمستقبلية من مياه الشرب، والمحطة بطاقة تصميمية 52 ألف متر مكعب يوميًا، وتعمل بطاقة فعلية تصل إلى 35 ألف متر مكعب يوميًا، بما يضمن توفير مياه نقية وآمنة لسكان المدينة والمناطق المحيطة.

تنفيذ عدد 9 عمارات ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين المرحله السادسة

وتفقد وزير الإسكان ومحافظ أسيوط مكونات المحطة والتي تشمل مبنى المرشحات والطلمبات، والمعمل، وفي هذا الإطار، شدد وزير الإسكان على الالتزام بأعلى معايير التشغيل والصيانة للمحطة، والعمل على زيادة جودة المياه المنتجة من المحطة.

وانتقل وزير الإسكان ومحافظ أسيوط، لتفقد مكونات مشروع الممشى السياحي بمدينة أسيوط الجديدة، حيث يُعد الممشى السياحي واحدًا من أبرز مشروعات التنسيق الحضاري والترفيهي بالمدينة، بطول ٢ كم، ليكون متنفسًا طبيعيًا للسكان وممارسة الأنشطة المختلفة، ويضم الممشى: حارات مخصصة للمشي والجري، وحارات آمنة لركوب الدراجات، وأماكن مريحة للجلوس والاسترخاء، ومسطحات خضراء واسعة تمنح المكان جمالًا وراحة، ومناطق انتظار سيارات لخدمة الزوار، كما يعد الممشى تجربة فريدة تجمع بين الطبيعة والجمال والتنظيم في قلب مدينة أسيوط الجديدة.

كما تفقد وزير الإسكان ومحافظ أسيوط، مشروع تنفيذ عدد 9 عمارات ضمن المبادرة الرئاسية (سكن كل المصريين المرحله السادسة)، وتضم عدد 216 وحدة سكنية كاملة التشطيب، حيث تابع الوزير أعمال المرافق وتنسيق الموقع العام بالمشروع، كما تفقدا إحدى الوحدات بالمشروع لمتابعة أعمال التشطيبات الداخلية لتسليمها للحاجزين بأعلى مستوى.

والتقى المهندس شريف الشربيني عددًا من المواطنين، حيث استمع لطلباتهم ومقترحاتهم، موجها رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، بالتواصل معهم ودراسة كافة طلباتهم ومقترحاتهم وتلبيتها في إطار القواعد الحاكمة.

وتابع وزير الإسكان ومحافظ أسيوط، خلال الجولة الأعمال الجارية بالمحاور والطرق بالمدينة، بدءاً من مدخل المدينة، وحتى منطقة التوسعات وكذا أعمال الطرق لعمارات الإسكان الاجتماعي، حيث شدد وزير الإسكان على تكثيف أعمال المسطحات الخضراء والاهتمام بمنظومة النظافة والصيانة للطرق، وتحسين الصورة البصرية.

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان محافظ أسيوط محطة تنقية مياه الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترشيحاتنا

سيارة الوحش

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

رينو أوسترال 2026

بمواصفات فرنسية متطورة.. رينو تكشف عن سيارة أوسترال 2026 الجديدة

هادي الباجوري

المخرج هادي الباجوري يحتفل بعقد قرانه بعد نجاح هيبتا 2

بالصور

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش
سيارة الوحش
سيارة الوحش

بمواصفات فرنسية متطورة.. رينو تكشف عن سيارة أوسترال 2026 الجديدة

رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026

المخرج هادي الباجوري يحتفل بعقد قرانه بعد نجاح هيبتا 2

هادي الباجوري
هادي الباجوري
هادي الباجوري

الإفراج عن شقيق الشهيد الصحفي صالح الجعفراوي ضمن صفقة التبادل.. صور

ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: البرغوثي.. رمزا وطنيا يتجاوز الانتماءات

د. عبير عطالله

د. عبير عطالله تكتب: شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

المزيد