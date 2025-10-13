مياه الإسكندرية: إجراءات تطويرية جديدة بالمحطات لرفع كفاءة منظومة العمل

قال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التطويرية على مستوى المحطات ومنظومة مياه الشرب، بما يتماشى مع توجيهات الدولة نحو تحسين البنية التحتية والخدمات المختلفة، وضمان توفير مياه شرب آمنة وصحية لجميع المواطنين وتطبيق أعلى معايير السلامة والاستدامة فى نظم الإمداد بالمحطات.

جاء ذلك خلال اجتماع لأعمال المراجعة والمتابعة للإجراءات التصحيحية الصادرة عن نظامى إمداد محطتى مياه مريوط1 وفرن الجراية، وفي إطار حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية على رفع كفاءة منظومة العمل وضمان تطبيق أعلى معايير منهجية السلامة والمأمونية.

حضر الاجتماع ممثلي فرق عمل الوزارات والجهات المعنية الخارجية "جهاز شئون البيئة، الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الإسكندرية والبحيرة، مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والبحيرة، ومحافظة الإسكندرية، شركة الصرف الصحي" إلى جانب فرق العمل الداخلية بقطاعات الشركة المختلفة.

وتناول الاجتماع استعراض التعريف بمفهوم السلامة والمأمونية وبعض الإنجازات التى حققتها الشركة خلال عام 2025 فى هذا المجال وكذلك ما تم تنفيذه من الإجراءات التصحيحية الخاصة بسلامة ومأمونية المياه لنظامى إمداد محطتى مياه مريوط1 وفرن الجراية، بالاشتراك مع جميع قطاعات الشركة والتعاون والتنسيق مع فرق العمل الخارجية، وذلك تمهيدًا لتجديد شهادات سلامة ومأمونية المياه الخاصة بالنظامين.

وناقش الاجتماع خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب وآليات تطبيق المعايير الخاصة بها، بما يضمن استدامة العمل وسلامة التشغيل وحماية البيئة والصحة العامة.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة لمياء مصطفى رئيس قطاع المعامل، أن الشركة تولي ملف السلامة والمأمونية أولوية كبرى باعتباره أحد الركائز الأساسية لتقديم خدمة مستدامة وآمنة للمواطنين، مؤكدة أن التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح الخطط التصحيحية وتحقيق أعلى معدلات الأداء خلال الفترة المقبلة.