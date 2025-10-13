قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: الرئيس السيسي قام بعمل رائع لإيقاف الحرب على غزة
حركة الجهاد: المقاومة قبلت تبادل الأسرى ضمن ورقة ترامب وإدارة القطاع من حكومة تكنوقراط
ترامب: الرئيس السيسي زعيم قوي.. ومصر لعبت دورا مهما في إنهاء حرب غزة
المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب
قائد القوات الجوية: نمتلك منظومات ردع لحماية سماء مصر.. وانضمام أحدث الطائرات المقاتلة في العالم قريبا
مقاتلات إف - 16 المصرية ترافق طائرة ترامب خلال الهبوط بمطار شرم الشيخ
وزير خارجية النرويج: مصر أدت دورا حاسما في التوصل إلى وقف إطلاق النار
بعد قليل.. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
الرئيس السيسي: أرحب بالرئيس دونالد ترامب وقادة العالم المشاركين في قمة السلام
مقاتلات مصرية ترافق ترامب لدى وصوله إلى شرم الشيخ | شاهد
مبابي يتعافي من الإصابة ويعود لقيادة الميرنجي ضد خيتافي
السيسي: أرحبُ بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه الإسكندرية: إجراءات تطويرية جديدة بالمحطات لرفع كفاءة منظومة العمل

اجتماع بشركة مياه الإسكندرية
اجتماع بشركة مياه الإسكندرية
أحمد بسيوني

قال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التطويرية على مستوى المحطات ومنظومة مياه الشرب، بما يتماشى مع توجيهات الدولة نحو تحسين البنية التحتية والخدمات المختلفة، وضمان توفير مياه شرب آمنة وصحية لجميع المواطنين وتطبيق أعلى معايير السلامة والاستدامة فى نظم الإمداد بالمحطات.

جاء ذلك خلال اجتماع لأعمال المراجعة والمتابعة للإجراءات التصحيحية الصادرة عن نظامى إمداد محطتى مياه مريوط1 وفرن الجراية، وفي إطار حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية على رفع كفاءة منظومة العمل وضمان تطبيق أعلى معايير منهجية السلامة والمأمونية.

حضر الاجتماع ممثلي فرق عمل الوزارات والجهات المعنية الخارجية "جهاز شئون البيئة، الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الإسكندرية والبحيرة، مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والبحيرة، ومحافظة الإسكندرية، شركة الصرف الصحي" إلى جانب فرق العمل الداخلية بقطاعات الشركة المختلفة.

وتناول الاجتماع استعراض التعريف بمفهوم السلامة والمأمونية وبعض الإنجازات التى حققتها الشركة خلال عام 2025 فى هذا المجال وكذلك ما تم تنفيذه من الإجراءات التصحيحية الخاصة بسلامة ومأمونية المياه لنظامى إمداد محطتى مياه مريوط1 وفرن الجراية، بالاشتراك مع جميع قطاعات الشركة والتعاون والتنسيق مع فرق العمل الخارجية، وذلك تمهيدًا لتجديد شهادات سلامة ومأمونية المياه الخاصة بالنظامين.

وناقش الاجتماع خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب وآليات تطبيق المعايير الخاصة بها، بما يضمن استدامة العمل وسلامة التشغيل وحماية البيئة والصحة العامة.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة  لمياء مصطفى رئيس قطاع المعامل، أن الشركة تولي ملف السلامة والمأمونية أولوية كبرى باعتباره أحد الركائز الأساسية لتقديم خدمة مستدامة وآمنة للمواطنين، مؤكدة أن التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح الخطط التصحيحية وتحقيق أعلى معدلات الأداء خلال الفترة المقبلة.

الاسكندرية مياه الاسكندرية أحمد جابر المحطات مريوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ترشيحاتنا

الحملات الأمنية

لليوم الخامس .. قيادات قسم شرطة المعادى تواصل حملاتها لرفع الإشغالات

قمر الوكالة

قرار عاجل من المحكمة الاقتصادية بشأن موعد أولى جلسات محاكمة قمر الوكالة

صورة أرشيفية

إصابة 11 شخصا في اصطدام ميكروباص بعمود إنارة بالعاشر من رمضان

بالصور

الإفراج عن شقيق الشهيد الصحفي صالح الجعفراوي ضمن صفقة التبادل.. صور

ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي

أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

لوسيد
لوسيد
لوسيد

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد