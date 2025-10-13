نجم الزمالك وفلسطين السابق يشكر الرئيس السيسي على جهوده في إنهاء حرب غزة

وجه مصطفى نجم، نجم نادي الزمالك ومنتخب فلسطين السابق، رسالة شكر وتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده الكبيرة في دعم القضية الفلسطينية، وخاصة في إنهاء الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وقال الكابتن مصطفى نجم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الكابتن محمد صبري على قناة الزمالك، "بالنيابة عن كل أهلي في غزة وفلسطين، نشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دوره الوطني والإنساني".

وأضاف "تواصلت مع أهلي في غزة وهم سعداء بانتهاء الحرب، ومصر كانت وما زالت الحضن الدافئ لنا جميعًا، مصر هي الأم لغزة وشعب فلسطين."

وأختتم مصطفى نجم تصريحاته مؤكدًا على أن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية تاريخي وثابت، وأن الشعب الفلسطيني لن ينسى أبداً مواقف مصر الشجاعة والمساندة، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني.