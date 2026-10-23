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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بدء العد التنازلي لانتهاء التقديم.. أخر موعد للتسجيل في حجز شقق الايجار بسكن لكل المصريين 9

سكن لكل المصريين 9
سكن لكل المصريين 9
خالد يوسف

مع العد التنازلي لغلق باب الحجز، تتسارع خطوات المواطنين لحجز وحدات «سكن لكل المصريين 9» بالإيجار، حيث يمثل هذا الطرح الذي يضم 25 ألف وحدة طوق نجاة للأسر الباحثة عن استقرار معيشي بتكلفة تناسب قدراتها المالية، حيث لم يتبق سوى أيام معدودة لاستكمال الأوراق والشروط وخطوات التسجيل الإلكتروني عبر صندوق الإسكان الاجتماعي، لضمان حجز مقعدك قبل فوات الأوان. 

أخر موعد للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 9

ينتهي التقديم على وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي المطروحة بنظام الإيجار يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، بعدما بدأ استقبال الطلبات خلال شهر سبتمبر الماضي.

شقق سكن لكل المصريين 9

وعلي الراغبين في الحجز الاطلاع على كراسة الشروط وتجهيز الأوراق المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة، مع مراجعة ضوابط التقديم والتأكد من استيفائها.

يتضمن الإعلان الجديد 25 ألف وحدة سكنية، موزعة على نظامين مختلفين، وفقًا للتفاصيل التالية:

- 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وحدات سكنية بنظام الإيجار

- 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتخضع الوحدات المطروحة لكل نظام لكراسة شروط مستقلة، نظرًا لاختلاف ضوابط التقديم وإجراءات التعاقد بينهما، كما لا يُسمح بالتقدم على النظامين معًا ضمن هذا الطرح.

هتدفع كام قبل ما تستلم الوحدة السكنية في إعلان الإيجار؟

ووفقا للمعلن رسميا من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، يسدد المواطن المتقدم لحجز وحدة سكنية بنظام الإيجار ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، 10 آلاف جنيه كقيمة تأمينية للوحدة السكنية، وهي نسبة تساوي قيمة 3 أشهر من القيمة الإيجارية المحددة الوحدة المخصصة ضمن الإعلان.

الوحدات السكنية في إعلان الإيجار

ووفقا لكراسة شروط المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، يمكن استرداد مبلغ التأمين بقيمة 10 آلاف جنيه، بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض الطلب وفقًا للشروط والأحكام.

قيمة إيجار شقق الإسكان الاجتماعي الإيجار

ووفقا للمعلن من قبل وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لا تزيد القيمة المستقطعة شهريًا على 25% من إجمالي دخل المتقدم لسداد القيمة الإيجارية، بحد أدنى 1500 جنيه داخل المحافظات.

عدد وأماكن شقق الإسكان الاجتماعي الإيجار

جاءت خريطة أماكن ومساحات شقق إيجار الإسكان الاجتماعي 2026، كالتالي:

- 8464 وحدة سكنية بالمحافظات.

- 3256 وحدة بالمدن الجديدة.

شقق الإسكان الاجتماعي الإيجار

- 3280 وحدة من الوحدات المُنفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

- طرح 8384 وحدة بمساحة 90 م².

- 80 وحدة بمساحة 75 م² بالمحافظات.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار 2026

حدد الإعلان عدد من الشروط والضوابط المنظمة لحجز وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي، لضمان توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة، وتتمثل الشروط المعلنة في:

 حجز شقق الإسكان الاجتماعي 

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام، وألا يزيد على 35 عام عند نهاية الإعلان الخاص بوحدات صندوق الإسكان الاجتماعي.

- ألا يتجاوز صافي إجمالي مصادر الدخل الحد الأقصى المقرر، والبالغ 16 ألف جنيه شهريًا للأسرة.

- الالتزام بجميع الشروط والضوابط الواردة في كراسة الشروط.

وحدات الإيجار المنتهي بالتملك

- تقديم المستندات المطلوبة لإثبات الهوية والدخل والحالة الاجتماعية.

وتختلف بعض شروط وضوابط التقديم على وحدات الإيجار المنتهي بالتملك، ولذلك يتعين على الراغبين في الحجز مراجعة كراسة الشروط الخاصة بالنظام الذي يرغبون في الاستفادة منه قبل بدء الإجراءات.

سكن لكل المصريين 9 صندوق الإسكان الاجتماعي نظام الإيجار 15 ألف وحدة سكنية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

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