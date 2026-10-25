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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الفيش الجنائي الإلكتروني.. بوابتك السريعة لإنهاء الأوراق الرسمية بلا زحام إلكترونياً

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
خالد يوسف

تتسابق قطاعات وزارة الداخلية، لتطوير منظومة الخدمات التي تخفف الأعباء عن كاهل الجماهير، عبر اعتماد أحدث وسائل التكنولوجيا الرقمية الحديثة، ولم تعد حاجة المواطنين ملزمة بالذهاب للأقسام الأمنية والوقوف لساعات طويلة للحصول على صحيفة الحالة الجنائية او «فيش وتشبيه»، حيث أتاح الموقع الرسمي لوزارة الداخلية إمكانية التقديم واستلام الوثائق القانونية بسهولة بالغة، مما ساهم بشكل مباشر في إحداث نقلة نوعية وسريعة لتوفير الوقت والجهد المبذول للمتقدمين في شتى المحافظات المصرية اليوم.

استخراج فيش جنائي مستعجل

يتم استخراج فيش جنائي مستعجل، بسداد مبلغ 100 جنيه نظير شراء استمارة، ولاستكمال الإجراءات، يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

فيش جنائي مستعجل

ويمكن للشخص الراغب في استخراج فيش جنائي مستعجل تجهيز الأوراق اللازمة، واستخراجه عبر موقع وزارة الداخلية سواء بالدخول عليه من خلال الهاتف المحمول أو أجهزة الكمبيوتر موصولة بالإنترنت.
 

رسوم ووقت استخراج فيش وتشبيه 2026

تبدأ رسوم الفيش العادي من نحو 75 جنيهًا، ويُسلم خلال 4 إلى 5 أيام، بينما يتراوح الفيش المستعجل بين 100 و150 جنيهًا، ويُسلم خلال 24 إلى 72 ساعة.

رسوم استخراج فيش وتشبيه 

ويستغرق الفيش الجنائي المستعجل 48 ساعة، ويُسلّم للمواطن في العنوان المحدد من قِبل مقدم الطلب.

فيش جنائي فوري

أما في حالة الفيش الجنائي الفوري المستخرج من داخل مكتب الفيش والتشبيه التابع لقسم الشرطة يستغرق 24 ساعة، ويُمكن استلامه في اليوم نفسه. 
 

شروط استخراج فيش وتشبيه أونلاين

- يتقدم المواطن بنفسه ولشخصه لإصدار صحيفة الحالة الجنائية من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي.

- لا تسلم الصحيفة إلا للشخص المتقدم للخدمة شخصيا وبعد التحقق من بطاقة الرقم القومي. 

- أن يكون سبق تسجيل البصمات العشرية لطالب استخراج الصحيفة بقطاع الأحوال المدنية.

استخراج فيش وتشبيه أونلاين

- سداد الرسوم المقررة للخدمة أولا حتى يتم تسجيل الطلب بنجاح واستلام الخدمة.

- يتم الانتهاء من إجراءات إصدار الصحيفة خلال 72 ساعة من تاريخ قبول الطلب وتسليمها لمندوب البريد ليقوم بتسليمها للمواطن وفقاً للتعليمات المنظمة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية.

- أن يكون المتقدم للحصول على الصحيفة مقيماً بمصر فقط عند التقدم للصحيفة واستلامها من هيئة البريد المصري.

- بعد تسليم طلبك إلى البريد يمكنك تتبع الشحنة من خلال خدمة تتبع شحنتك (خدمات البريد المصري) باستخدام رقم الشحنة.
 

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه جنائي

1- صورة شخصية حديثة بحجم 4×6.

2- بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى.

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه

3- شهادة ميلاد للأشخاص دون سن 15.

4- بطاقة إقامة للأجانب المقيمين فى مصر.
 

استخراج فيش جنائي أونلاين

أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد على المواطنين دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الأدلة الجنائية، وذلك عبر موقع وزارة الداخلية واستخراج فيش وتشبيه أونلاين.

بصمات استخراج فيش جنائي 

لاستخراج الفيش والتشبيه إلكترونيًا، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية من هنــــــــا.

2. اختيار أيقونة «الأدلة الجنائية» من قائمة الخدمات الإلكترونية.

3. الضغط على رابط «إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة».

4. تسجيل الدخول إلى الحساب أو إنشاء حساب جديد.

5. تعبئة كل البيانات المطلوبة لاستخراج الفيش والتشبيه بدقة.

6. الضغط على «تسجيل الطلب».

استخراج فيش جنائي أونلاين

7. اختيار طريقة الدفع الإلكتروني المناسبة.

بعد الانتهاء من تسجيل الطلب وسداد الرسوم؛ يتم تجهيز الصحيفة خلال 72 ساعة من قبول الطلب، ثم تُرسل إلى عنوان مقدم الطلب عبر البريد.

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