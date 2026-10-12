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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لو طلعت فيش جنائى.. تعرف على مدة صلاحية صحيفة الحالة الجنائية

فيش وتشبيه
فيش وتشبيه
مصطفى الرماح

يحرص المواطنون على استخراج الفيش الجنائي “صحيفة الحالة الجنائية”؛ باعتباره أحد المستندات الأساسية المطلوبة ضمن ملفات التقديم للوظائف.

وفي هذا الإطار، وفرت وزارة الداخلية وسائل متعددة للحصول على الصحيفة، سواء من أقسام الشرطة أو من خلال الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي وتطبيقها على الهواتف المحمولة، مما يتيح استخراجها بسهولة وفي وقت وجيز.

رسوم استخراج فيش جنائي مستعجل

يتم استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه، ولاستكمال الإجراءات، يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.
 

مدة صلاحية الفيش الجنائي

يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته 3 أشهر من تاريخ إصداره.

رسوم استخراج فيش جنائي

رسوم الفيش الجنائي 70 جنيها، مع تقديم صورة من البطاقة الشخصية، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.
 

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي

حددت وزارة الداخلية عدة أوراق لإصدار فيش جنائي، على المواطنين تحضيره وجاءت كالتالي:

- صورة مقاس 6x4.

- للأجانب المقيمين داخل البلاد: بطاقة إقامة

- بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري أو شهادة ميلاد للقُصَّر.

ويتم توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد؛ من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.


استخراج فيش جنائي 2026

يمكن استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية، تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة، أو من خلال موقعها الإلكتروني، واتباع الآتي:

- الدخول على الموقع والتسجيل بالبيانات المطلوبة.
- اختيار قسم الأدلة الجنائية.
- اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.
- إدخال البيانات المطلوبة.
- يتم الدفع إلكترونيا.
- إرساله في العنوان المحدد.

صحيفة الحالة الجنائية وزارة الداخلية الخدمات الإلكترونية

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